JNTHN STEIN, EP albümünde yer alan CHANGES isimli şarkısını yayınladı

Müzik tarafından yayınlanan sanatçı bu parça ile, canlı müzik enstrümasyonunun ve elektronik ile canlı müzik arasındaki çizgiyi başarılı bir şekilde yansıtmaktadır.

EP albümünün ilk parçası olan 'Changes', animasyonlu, üstü kapalı birleşimler, etkili piyano ve yeniden tonlamalı bir vokalin etkisini gösteriyor. STEIN'in caz, hip-hop ve elektronik müziğinden aldığı ilham ve düzenleme konusundaki becerileri EP albümünde sıklıkla görülmekte ve oldukça beğeni kazanmıştır.

EP'nin ikinci parçası olan 'CMPRSSN', eşsiz Rhodes piyano ostinatolarını gür atmosferler ve canlı perküsyonla eriterek doruklarda ve dalgalar halinde yansıtmaktadır. STEIN'in müzik yeteneği, zengin bir estetik ve doku ile komple bir sonik deneyim yaratmak için bir araya getirilmiş, sessiz bir elektro gitar, bas ritimleri ve bunlarla ahenkli bir şekilde çalışan bir vokalden oluşuyor.

Daha çok pop odaklı bir tarza sahip olan STEIN'in Atlantik'teki Londra merkezli R & B sanatçısı BXRBER ile yaptığı 'Silvertown' isimli parça ise enstrüman ve vokal uyumu açısından oldukça başarılı bir parçadır.

STEIN, küresel olarak tanınmış ve kurucu ortağı olduğu prodüksüyon kollektifi olan Team Supreme'in bir parçası olarak kendi kişisel kimliğini korumaya devam ediyor. Grammy adayı Djemba Djemba ve Carmack gibi akranlarıyla birlikte, 2017 yılı STEIN’in kendini dünya çapında bir kitleye tanıttığı yıl olacak.