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Japon mutfağı beyaz perdeye yansıyacak

13. Ankara Japon Filmleri Festivali, 26 Şubat'a kadar "Japon mutfağı" teması ile sinemaseverlerle buluşacak.

Japon mutfağı beyaz perdeye yansıyacak

13. Ankara Japon Filmleri Festivali, 26 Şubat'a kadar "Japon mutfağı" teması ile sinemaseverlerle buluşacak.

23 Şubat 2017 Perşembe 11:35
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Japon mutfağı beyaz perdeye yansıyacak

ANKARA - 13. Ankara Japon Filmleri Festivali, Japonya Büyükelçiliği, The Japan Foundation, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Türk Japon Vakfı işbirliği kapsamında "Japon mutfağı" teması ile sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

AA muhabirinin Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara'da düzenlenecek film festivali kapsamında 4 film Japonca seslendirmeli ve Türkçe alt yazılı olarak seyirciyle buluşacak.

Ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak 1'i belgesel 4 film, bugün ve yarın Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, 25 ve 26 Şubat'ta ise Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde gösterilecek.

İlk gösterim bu akşam

Yönetmenliğini Yuzo Asahara'nın yaptığı Kutani porselenleri ve renkli lake kaplarda servis edilen Kaga mutfağını tanıtan "Samuray Mutfağının Hikayesi" isimli yapım, bu akşam 18.00'de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ve 25 Şubat Cumartesi akşamı 19.00'da Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Yönetmenliğini Atsunori Kawamura'nın yaptığı, 88 yaşındaki yemek pişirme sanatçısı Yoshiko Tatsumi'nin kendisi için pişirmeyi sürdürdüğü "Yaşam Çorbası"nın kaynağını araştıran bir belgesel olan "Cennetten Damlalar", bu akşam 20.30'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, 25 Şubat Cumartesi günü 16.00'da Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşacak.

Naoki Segi'nin yönetmenliğini üstlendiği komedi drama türündeki "Ramen Samurayının Gizli Tarifi" filmi, yarın saat 18.00'de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, 26 Şubat Pazar 14.30'da ise Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Yuki Tanada'nın yönetmenliğini yaptığı drama türü olan "Hayat için Tarifler" isimli film ise yarın 20.30'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve 26 Şubat Pazar 17.00'de Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Japon MutfağıBeyaz Perde13. Ankara Japon Filmleri Festivali26 ŞubatSinemaseverler
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