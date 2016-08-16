Jamala müzikseverlerle buluşacak

Eurovision Şarkı Yarışması'nda "1944" adlı şarkısıyla birinci olan Kırımlı Tatar sanatçı Jamala, konserin gerçekleşeceği Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki basın toplantısında, Türkiye'de daha önce festivallere katıldığını ancak ilk konserini vereceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bu akşamki Sertab Erener konserinde, Erener'in 2003'te Eurovision birinciliğini kazandığı "Everyway That I Can" şarkısını birlikte seslendireceklerini bildiren sanatçı, Volkan Konak'la da ortak çalışmalar yapabileceklerini dile getirdi.

İstanbul konserinin büyük bölümünün, Türk-Kırım Tatar şarkılarından oluşacağını aktaran Jamala, Kırım Tatarları'nın sürgününü anlatan "1944" isimli şarkısından bahsederken, "Benim en büyük isteğim tarihi anlatmak. Soyut bir tarih değil, benim yaşadığım bir tarih. Bu keder, bizim aile içi derdimiz olmakla birlikte, herkesin canına dokundu. Bu da beni çok etkiledi. Çok mutluyum ki Sayın Cumhurbaşkanınızdan telefon geldi ve beni tebrik etti." ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi nedeniyle Türkiye'ye gelme konusunda önce bir tereddüt yaşadığını anlatan sanatçı, "Ukrayna'nın acı tecrübelerine göre çok iyi biliyorum ki müzik insanlar için bir ilham ve umut kaynağı oluyor. O yüzden Türkiye'ye geldim. Kendimi Türkiye'de tamamen güvende hissediyorum. Hiçbir tehlike hissetmiyorum. Yarınki konsere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet ettim. Son görüştüğümüzde kendisi, 'İstanbul'a gelince haber ver' dedi ve ben de verdim." diye konuştu.

Jamala, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, yaşanan toplumsal acıların kendisine ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Jamala, "Bir olaydan yola çıkarak komple bir şarkı yapmak çok zor ama herhangi bir olay ilham kaynağı olabilir. Büyük ihtimalle bu olaylar da beni bir şarkıya itecek. Bir konu oluşturacak şarkım için. Bu olayın acısı şarkılarıma yansıyacaktır." dedi.

Sanatçı, "Turkcell Yıldızlı Geceler" konserleri kapsamında yarın vereceği konserde, babasıyla da bir düet yapacak.