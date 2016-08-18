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JAMALA İSTANBUL KONSERİ

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

JAMALA İSTANBUL KONSERİ

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

18 Ağustos 2016 Perşembe 16:39
3398 Okunma
JAMALA İSTANBUL KONSERİ
İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Ukrayna Havayollarının tarifeli uçağı ile Kiev’den İstanbul’a gelen Kırımlı Tatar sanatçı, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde ellerinde Kırım ve Türk bayrağı olan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyelerince karşılandı.

Atatürk Havalimanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Jamala, "Tüm şehitlere Allah rahmet eylesin. Türkiye sizi çok seviyorum” dedi.
Jamala; 16 Ağustos Salı günü saat 12.00’de, Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu Lounge’da Konser öncesinde basın toplantısında soruları yanıtla Jamala konser öncesi İstanbul'da yaşanan darbe girişimi kınayarak, "Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.

2016 Eurovision birincisi Jamala; organizasyonunu Pera Event’in üstlendiği Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında, 17 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Türkiye’deki ilk konserini verdi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nda '1944' adlı şarkısıyla birinciliği elde eden Jamala, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konserde seyircilere duygu dolu anlar yaşattı.
Türkçe parçalar seslendiren Jamala, "Şimdi izninizle sahneye bana hayat ve vatan sevgisini öğreten babamı davet ediyorum" diyerek babası Alim Jamaladinov'u sahneye çağırdı. Jamala'nın, babasının akordeonu eşliğinde seslendirdiği "Meni Gamdan Azat Et" şarkısı dinleyicilerden büyük alkış aldı.
Jamala konserinde, Türkçe "Sevdalıyım", "Yakma Beni", "Dertliyim Kederliyim", "Ah Yandım", "Yârim Yârim", "Penceresi Yeşil Boya" şarkılarını söyledi.
Jamala, Harbiye'deki konserini demokrasi şehitlerine adadı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.08.2016 16:41
Anahtar Kelimeler:
JamalaKırım Ve Türk BayrağıKırım Türkleri2016 Eurovision BirincisiKırımlı Cemile
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