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“İZ” SOLO RESİM SERGİSİ

Ressam Emine Karakaş’ın NişArt Galeri’deki “İZ” adlı solo resim sergisi 21 Eylül 2018 Cuma günü kokteyl eşliğinde sanatseverler ile buluştu.

“İZ” SOLO RESİM SERGİSİ

Ressam Emine Karakaş’ın NişArt Galeri’deki “İZ” adlı solo resim sergisi 21 Eylül 2018 Cuma günü kokteyl eşliğinde sanatseverler ile buluştu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:34
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“İZ” SOLO RESİM SERGİSİ

Ressam Emine Karakaş’ın NişArt Galeri’deki “İZ” adlı solo resim sergisi 21 Eylül 2018 Cuma günü kokteyl eşliğinde sanatseverler ile buluştu. Sergiye; sanatçının ardaşlarının yanı sıra basın ve sanata gönül vermiş ziyaretçiler katılım sağladılar.
Sanatçıların eserleri NişArt Gallery’de 30 Eylül 2018 Pazar gününe kadar gezebilmesi için açık olacaktır.

RESSAM EMİNE KARATAŞ

Adana Aladağ doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi Aladağ’da tamamladım. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdim. Halen Toki Köprülü Ortaokulunda Öğretmen olarak görev yapmaktayım. Arda ve Anıl ada adında iki oğlum var.

SANAT EĞİTİMİ

İlk, orta ve lise eğitimim yıllarında öğretmenlerim yeteneğimi fark etmişlerdi. Lisede özellikle okul içinde il ilçe bazındaki resim yarışmalarında ödüller aldım.
Eğitim Fakültesinde resmi ders eğitimim var. Kendi kendime belirli aralıklarla karakalem, akrilik, yağlı boya çalıştım, baskı çalışmaları da yaptım. Murat Özbakır sanat atölyesinde bir yıl çalıştım. Kendi atölyemde çalışmalarıma devam etmekteyim.

DENEYİMLER, ÖDÜLLER, ETKİNLİKLER

2014 14. Şefik Bursalı resim yarışması sergileme ödülü
2014 72. Devlet resim ve heykel yarışması sergileme ödülü
2014 1. Adana ressamlar derneği resim yarışması sergileme ödülü
2017 3. Adana ressamlar derneği resim yarışması sergileme ödülü
2014 40 derece resim sergisi Cosechart gallery karma resim sergisi
2015 Çukurova Belediyesi Özgecan anısına karma resim sergisi
2015 Eğitim ve Bilim İşgörenleri sendikası “öğretmenin sesi resme dönüşünce” karma sergi
2016 Adana Ramada 'Polikromi' Karma sergi
2016 Eğitim İş Adana “8 Mart dünya Emekçi Kadınlar Günü” karma resim sergisi
2016 Biresko “Birleşmiş Ressamlar Kulübü” Hatay Karma resim sergisi
2017 Eğitim İş Adana Emeğim Portreleri Karma resim sergisi
2017 Adana TEDFEST Resim sergisi
2017 Niş Art Gallery İstanbul “Balance” Adlı Karma resim sergisi
2018 Niş Art Gallery İstanbul Dünya Sanat Günü Karma resim sergisi
2018 Niş Art Gallery İstanbul 'İZ'  kişisel sergi
2018 Bodrum 'INFINITY' karma sergi
2018 Bodrum 'MAVİ AĞUSTOS' karma sergi

Haber : Zambak Karabay

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Anahtar Kelimeler:
Ressam Emine KarakaşSOLO RESİM SERGİSİNişArt Galeri
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