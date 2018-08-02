"İyi senaryolar, iyi oyuncuları da ayağa kaldırır"

Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan 84 yaşındaki usta oyuncu İzzet Günay, Türkiye'de çok iyi oyuncuların olduğunu, onlara gıpta ettiğini söyledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Dibeklihan Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katılan usta oyuncu Günay, sanat yaşamı, filmleri ve bundan sonraki yaşam sürecine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Günay, bugün Yeşilçam oyuncuları hatırlanıp seviliyorsa, bunu halka borçlu olduklarını söyledi.

İnsanların kendisini saygı ve sevgiyle 50-60 yıldır toz kondurmadan bugüne taşıdığını belirten Günay, onlara müthiş saygı duyduğunu ve çok sevdiğini anlattı.

"İyi ki sinemacı olmuşuz"

Sinemadan çekilme nedenlerine değinen Günay, "Biz insanlara ayıp etmeyelim diye sinemadan çekildik. Kötü filmlerde oynamayalım diye. Kötü filmlerimiz oldu ama bile bile bir şey yapmadık. Her şeye rağmen iyi ki sinemacı olmuşuz." dedi.

"Vesikalı Yarim" isimli filmi yokluk içerisinde çektiklerini aktaran Günay, bu filmin Türk filmleri arasında oyuncu, senarist ve ekip anlamında övünülecek bir yapım olduğuna dikkati çekti.

"Hayatın her devrinde oyuncaklarım oldu"

Hayatı boyunca çok güzel insanlarla çalışma fırsatı bulduğuna değinen Günay, "Haldun Dormen ile tiyatroya başlamam. Sinemada bazı insanların elimden tutması, antikacılığım, meraklarım, beni hep güzel şeylere yöneltti. Hep heyecanlı kıldı. Hayatın her devrinde hep oyuncaklarım oldu. Oyuncaklar ilk çocuklukta değil, son çocuklukta çok gerekli." diye konuştu.

Türkiye'de bir hobi eksikliğinin olduğuna işaret eden Günay, şöyle devam etti:

"İnsanların merakları yok. Keşke herkesin bir merakı olsa, bir şeyler biriktirse, okusa, çalışsa. Onun için gençlere bir şeyler aşılamak için, hep onlarla birlikte olmaya çalışıyorum. Onları da tartıyorum, ne biliyorlar, neye merak salıyorlar diye. Paylaşırken de onlardan çok şeyler alıyorum, faydalanıyorum."

Sanat hayatının 61'inci yılını kutladığını belirten Günay, 1957 yılında tiyatroya, 1959 yılında ise sinemaya başladığını anlattı.

Bundan sonraki hayatında bir şey istediğini dile getiren Günay, "Cumhuriyetin 100'üncü yılını yaşamak istiyorum. 5 yıl daha var. Buna şahit olun istiyorum. Bakalım var mıyım, yok muyum. Torunumun da üniversiteye başlama yaşı olacak. Kendi kendime böyle bir tarih koydum. Bu tarihi de belirledim. İnşallah Allah'ım buna izin verir." ifadelerini kullandı.

Sinema yaşamı boyunca 120 filme imza attığını anlatan Günay, bu filmlerden 115'inde başrol oynadığını söyledi.

Hayatını sinemaya adadığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan Günay, şöyle devam etti:

"İyi oyuncuların sinemayı bırakıp da bir kenara çekilişi ve ekonomik koşullarının çok kötüye gitmesi ve yıllardır denenen istenen sinema sanatçılarının mecbur kalıp gazino sahnelerine çıkmasını da yaşadık. Bunlar hepimizi çok üzmüştür ama yapmışızdır, rezil olmadık. Halk bizi yine çok sevdi, şarkıları hep dinlediler. Belirli bir dönemde hayatımızı hep böyle götürdük. Benim antikacılık dönemim de oldu. Zaten artık hayatı sonlandırmaya yakınız. Bol bol derslere giriyorum, konuşmalar yapıyorum. Daha çok, sinema yerine koleksiyonculuk, hobi ve antika anlatıyorum. Hayatımın 4-5 ayını İstanbul'da, geri kalanını Bodrum'da sürdürüyorum. Bodrum'u çok seviyorum. Keşke daha erken gelebilseydim. Belirli yerleri keşfetmek için, belirli yaşlara gelmek gerekiyor."

İzzet Günay, Türk sinemasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Çok iyi oyuncularımız var. Onlara gıpta ediyorum. Onlar çok şanslı, bu döneme rast geldiler. Hangi filmi yapacaklarını seçme kabiliyetleri var. Onlar için iyi senaryolar hazırlanıyor. İyi senaryolar, iyi oyuncuları da ayağa kaldırır. Kötü senaryolar bizi hep aşağıya çekti. Parlayan filmlerimiz onun için çok az. Tiyatro kökenli çok donanımlı oyuncular var. Türkiye'de çok iyi şeyler yapılıyor. Sinemanın da sanayi haline gelmesini istiyorum."