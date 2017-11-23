"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"

Kimbilir anadolu’nun hangi uygarlığından söküp almış

nasırlı elleriyle ebem beni

bense çıkıp gelmişim

sallarken beşiğimi düşürmemiş ağzından

kara ağıtları anam

anam ki;

yaslı bir ırgat pancar tarlasında

ve türkmenlerin en ceylanı

anam ki;

en uzak sevdam

kimbilir kaç kez sarılmış kerpiç duvarlara

kahrolası sancılarında

bense boyvermişim

gözleri Akdeniz bacımın koynunda

bacım ki;

kimbilir kaç kez peri olmuş masallarda

bacım ki;

gelinciklerin en çok seveni

bacım ki mavi gözlerde ak bir onur

bacım ki;

kimbilir kaç kez ağlamış

çerçilerin ardından

bense boyvermişim kavak altlarında tandırdan ekmek yiyerek

karda kıyamette düşmüş kalem tutmanın yollarına

kalemim ki;

halince savunur halkını

ak kağıtlara pir sultanlar yazar dize dize

kalemim ki;

kırılası cinsten değil

boyun eğmez hayına

büyümüşüm yüreğim bir pirinç tanesi okyanuslar içinde

çeker sevdamız zorunu

yılmaz / yılamaz

yüreğim k;

en küçük taşından bile ağırlar her konuğu

yüreğim ki;

kavganın şaşmaz miğferi

büyümüşüm

türküler - ağıtlar dinleyerek

işte bundandır.

çelişkim bizans topraklarında

işte bundandır

bunca uzak olmam balıkçı sevdalarına

işte bundandır kavgam.

Mustafa Çatıkkaş

