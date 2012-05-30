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İstanbul'un fethinin 559. yıldönümü

Kültür ve Turizm Bakanı Günay: ''Henüz 21 yaşında tarihin seyrini değiştiren, çağ kapayıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve ecdadımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum''

İstanbul'un fethinin 559. yıldönümü

Kültür ve Turizm Bakanı Günay: ''Henüz 21 yaşında tarihin seyrini değiştiren, çağ kapayıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve ecdadımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum''

30 Mayıs 2012 Çarşamba 09:04
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İstanbul'un fethinin 559. yıldönümü

     Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 21 yaşında, tarihin seyrini değiştiren, çağ kapayıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve ecdadını bir kez daha rahmet ve minnetle andığını bildirdi.

Günay, İstanbul'un fethinin 559. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

''Bugün dünyanın tartışmasız en güzel ve en özel şehrinin, İstanbul'umuzun, ecdadımız tarafından fethinin 559. yıl dönümü. İmparatorluklara başkentlik yapmış, Doğu ile Batı'yı birbirine kenetleyen bir coğrafyanın Türk ulusunun idaresine geçişinin yıl dönümü.

Böylesine nadide bir mücevhere, sultanların şehrine sahip olmak başka hiçbir şeyle ölçülemeyecek bir zenginlik. Dolayısıyla atalarımızın bizlere emanet ettiği bu dünya mirasını binlerce yıllık geçmişinden gelen güzellikleriyle, eşsiz doğal ve tarihi dokusuyla gelecek nesillere taşımak da hepimizin görevi olmalıdır. 

Türk milletinin omuzlarındaki bu ağır görev ve sorumluluğun bilinciyle, henüz 21 yaşında tarihin seyrini değiştiren, çağ kapayıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve ecdadımızı bir kez daha rahmet ve  minnetle anıyorum.''

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 01:08
Anahtar Kelimeler:
Fetih
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