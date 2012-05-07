İstanbullular operaya doyacak

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, ''Opera Haftası'' etkinlikleri kapsamında 8-9 Mayıs tarihlerinde Süreyya Operası'nda ''Fransız Esintileri'' başlıklı konser gerçekleştirilecek.



Birbirinden güzel opera aryalarını Gürçil Çeliktaş'ın rejisiyle bir sahne performansına dönüştüren konserde yer alan İDOB sanatçıları, eserlerini dekor ve kostüm ile icra edecek. Operalardan sahnelerin birbirine muhteşem bir kolajla bağlandığı konserin, koreografisini Çiğdem Ünal üstlendi. Konserde sanatçılar Caner Akgün, Eda Erdaş, Zafer Erdaş, Onur Ertür, Alper Göçeri, Bülent Külekçi, Hande Soner, Elif Tuğba Tekışık, Tülay Uyar ve Beril Yürekli solist olarak yer alacak.

Opera Haftası'nın ikinci etkinliği ise 2008 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü soprano Leyla Gencer'i anma konseri olacak.

Konser, Süreyya Operası'nda 10 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Orkestra şefi Emre Aracı'nın anlatımıyla gerçekleşecek ''Osmanlı Dönemi'nde İtalyan Operası'' konseri de aynı mekanda 11 Mayıs'ta izlenebilecek. İstanbullu sanatseverler, Gabriel Faure'nin ''Faure Requiem'' ve Battista Pergolesi'nin ''Pergolesi Stabat Mater'' adlı konserleri de 12 Mayıs'ta izleyebilecek.