İstanbul’da ’’Oriental Fashion Show Paris’’ heyecanı

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Oriental Fashion Show Paris, İstanbul'da modaseverlerle buluştu. Organizasyonda, Rus, Azeri, Faslı ve Lübnanlı tasarımcıların yanında Türkiye’den Türk modasının duayeni Yıldırım Mayruk ve Erol Albayrak yeni tasarımlarını tanıttı.

Dünyadaki bir çok ünlü modacının katılımı ile Fransa’da her haute couture haftasında Hotel Crillon’da yapılan moda gösterisinin 28.si Oriental Fashion Show Paris bu yıl İstanbul Raffles Hotel’de gerçekleşti. Rus, Azeri, Faslı, Lübnanlı modacıların son tasarımlarını sundukları defile ile moda dünyasının dikkatlerinin İstanbul’a çevrilmesini sağladı.

Türk tasarımcılardan Yıldırım Mayruk ve Erol Albayrak, Rusya'dan Slava Zaitsev, Azerbaycan'dan Fakhriya Kahlafova ve Maleone, Lübnan'dan Abed Mahfouz, Fas'tan Bouchra Filali ve Alisse Nuera gelinlik markası Oriental Fashion Show'un 28. defilesinde buluştular. Haute couture’un Türkiye’de ki duayen ismi Yıldırım Mayruk’un tasarımlarının geçişinden sonra salonda bulunan bütün misafirler ayağa kalkarak alkışladıkları ünlü modacının görüntüsünü çekebilmek için izdiham yarattılar. Her modacının 10’ar tasarımla katıldığı defilenin koreografisini yerli ve yabancı 40 manken eşliğinde Öner Erez hazırladığı moda şölenine toplamda 8 moda evi katılmış oldu.

Erkan Özarman’ın çabaları ile Türk tasarımcılarla yabancı tasarımcıları ilk kez Türkiye'de bir araya getiren bu sıradışı defileye; Gönül Yazar, Güngör Bayrak, Hülya Yiğitalp, Oya Tolga, Muammer Yaprakgül, Uğurkan Erez, Burhan Akdağ, Engin Koç, Duygu Ulaş, Zerrin Bilimer, Leyla Atalık, İnci Gazioğlu, Işıl Reçber, Arzu Kaprol, Jülide Berkman, Arzu Özal, Arzu Kunt, Hande Sezer Pekçam, Berrin Zorlu, Buket Taşdelen, Ebru Sanver, Ela Soysal, Leyla Adalı, Fatoş Hataylı, Jülide Berkman, Metin&Zeynep Fadıllıoğlu, Sedefhan Oğuz, Dr Tolga Eroğlu, Nazan Bozan, Vildan Elmacıoğlu ve Ersin Faikzade gibi cemiyet, sanat, moda ve iş dünyasından ünlü isimler katıldı.

Beylerin ve bayanların şıklık yarışına girdiği defile sonrasında sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Hülya Yiğitalp gecede giydiği tuvaletini kendisinin tasarlayıp diktiği öğrenildi. Hülya Yiğitalp markalı etiket ile sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına hayranlarından övgü dolu yorumlar gelirken, ünlü modacı Yıldırım Mayruk’da ’’Benim diyen zor diker… Ellerine sağlık, inanamadım temiz güzel işciliğe’’ şeklinde yorum yaptı. Bu yorumdan çok etkilenen Hülya Yiğitalp kendisine kalp emojileri ile teşekkür etti.