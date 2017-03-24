İstanbul'un küçük müzeleri ziyaretçilerini bekliyor

İSTANBUL - İstanbul'da bulunan 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.

İstanbul'da bilinen müzelerin yanı sıra farklı konulara ve eserlere sahip 60'a yakın küçük müzeden biri olan 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi kapılarını Anadolu Ajansına açtı.

Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinegogu ile aynı binada ziyaretçi kabul eden ve 3 ayrı bölümden oluşan müze hakkında bilgi veren Müze Müdürü ve Küratörü Nisya İşman Allovi, 2001'de Karaköy'deki Zülfaris Sinogog'u içerisinde kurulan, 2015'te de Neve Şalom Sinagogu'na taşınan müzenin 15 yıl içinde çok farklı sergilerin ve eserlerin yer aldığı, yurtiçi ve yurtdışından ziyaretçilerin geldiği bir mekan haline geldiğini anlattı.

Osmanlı'ya ilk Musevi göçlerinin 1492'den önce başladığını, göç ettikleri yerlerden en önemlisinin de Sultan 2. Beyazıd'ın davetiyle Osmanlı toprakları olduğunu aktaran Allovi, göçlerle birlikte gerçekleşen en önemli olaylardan birinin matbaanın Osmanlı'ya gelmesi olduğunu ifade ederek, "O dönemde Nahmias Kardeşler matbaacılık yapıyor. 2. Beyazıd'dan alınan özel izinle kitap basımları yapılıyor. Özellikle din kitapları basıyorlar. Koleksiyonumuzda bu basımlardan 1512 tarihli örnekler var." diye konuştu.

Sefarad Yahudilerinin İspanya’dan Osmanlı'ya göçlerinin 500. yılı kutlamaları çerçevesinde müze oluşturulduğunu belirten Allovi, "Müzemizde Türk-Yahudi tarihine dair bilgi ve belgeler var. Beratlar, fermanlar, dini objeler, dini ritüellerde kullanılan eserler var." dedi.

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri 10.00-16.00, cuma günleri 10.00-13.00, pazar günleri ise 10.00-14.00 saatleri arasında ziyarete açık.