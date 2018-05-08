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İstanbul'un fethini tabloya işledi

Sivaslı ahşap oyma ustası Süleyman Daştan, Fatih Sultan Mehmet'in surlardan İstanbul'a girişinin konu edildiği "Fetih" adlı tabloyu, 4 ayda tamamladı.

İstanbul'un fethini tabloya işledi

Sivaslı ahşap oyma ustası Süleyman Daştan, Fatih Sultan Mehmet'in surlardan İstanbul'a girişinin konu edildiği "Fetih" adlı tabloyu, 4 ayda tamamladı.

08 Mayıs 2018 Salı 14:50
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İstanbul'un fethini tabloya işledi

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde "Yaygın Eğitim Kursları Yıl Sonu Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın'ın açılışını yaptığı sergide, birçok el işi eser tanıtıldı.

Sivaslı ahşap oyma ustası Süleyman Daştan'ın ahşap üzerine oyduğu "fetih" adlı tablo, sergide en fazla ilgi çeken eserlerden oldu.

İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezinde ahşap oyma kursu veren ve yaklaşık 15 yıldır bu alanda eserler üreten Daştan'ın oyduğu tabloda, Fatih Sultan Mehmet'in surlardan İstanbul'a girişi anlatılıyor.

Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl zamanın ruhuna uygun eserler yapmayı sevdiğini söyledi.

Daha önce de Sivas 4 Eylül Kongresi'ni anlatan bir tablo oyduğunu anlatan Daştan, şunları kaydetti:

"Bu yıl da böyle bir hayalim vardı. İstanbul'un ikinci Fatih'i olarak adlandırdığımız Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edilmek üzere böyle bir tablo yapmayı planlıyordum. İş yerimi ziyarete gelen AK Partili bir ağabeyimize fikrimi söyleyince sponsor oldu. Ben de Fatih Sultan Mehmet'in sur kapısından girdiği tabloyu yapmaya başladım. Yaklaşık 4 aylık süre içerisinde de bu aşamaya getirdim. İnce bir zımpara ve cilası kaldı. Onu da tamamlayıp 29 Mayıs'ta Yenikapı'da Sayın Cumhurbaşkanımıza Sivas adına takdim edeceğiz."

Daştan, perspektif ve kademeleri bulunan zor bir tablo işlediğini belirterek, "Düz bir satıhtan oyarak indirdiğimiz için her aşaması zor bir tabloydu. Her sanatçının gönlünde yatan, yaptığı eserin hak ettiği yerde bulunmasıdır." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sivas BelediyesiFetihYaygın Eğitim Kursları Yıl Sonu Sergisi
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