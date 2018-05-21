İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İzler Sergisi Açıldı

İSTANBUL - İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “İZLER: Tekel Fabrikası’ndan İstanbul Şehir Üniversitesi’ne” konulu sergi, Dragos Kampüsü’nde açıldı. İzler Sergisi; İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü’nün üniversite olmadan önceki işlevlerine ve özellikle Tekel Fabrikası olduğu dönemlere ışık tutmayı amaçlıyor. Eşyalar, evraklar, fotoğraflar ve çizimlerin takibiyle mekana dair kimliklerin, süreçlerin, deneyimlerin, üretimlerin, kısacası değişim ve dönüşümlerin izlerini süren sergi, 11 Haziran’a kadar Şehir Galeri’de ziyarete açık olacak.

İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir Araştırmaları Merkezi ve İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi ortaklığında hayata geçirilen İzler Sergisi; mekanın ve dönüşümünün izleri, kimliklerin izleri, üretimin izleri, deneyimlerin izleri ve gündelik yaşamın izleri başlıkları altındaki 5 ana bölümden oluşuyor.