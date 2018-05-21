Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102869
ALTIN
188.003
DOLAR
4.5500
STERLİN
6.0947
EURO
5.3418
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon' dopingi
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon'...
'15 yaşımdan beri bunun hayalini kuruyordum'
'15 yaşımdan beri bunun hayalini...
Berfin Gürsoy, Kalplerimizi Topladı 
Berfin Gürsoy, Kalplerimizi Topladı 
“Müzik tutku işidir”
“Müzik tutku işidir”
Nadide Sultan Anne Oldu
Nadide Sultan Anne Oldu

İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İzler Sergisi Açıldı

İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “İZLER” Sergisi, Dragos Kampüsü’nün üniversite olmadan önceki işlevlerine ve geçmişine ışık tutuyor. İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü’nde yer alan Şehir Galeri’deki sergi, 11 Haziran’a kadar ziyarete açık olacak.

İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İzler Sergisi Açıldı

İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “İZLER” Sergisi, Dragos Kampüsü’nün üniversite olmadan önceki işlevlerine ve geçmişine ışık tutuyor. İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü’nde yer alan Şehir Galeri’deki sergi, 11 Haziran’a kadar ziyarete açık olacak.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:04
0 Okunma
İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İzler Sergisi Açıldı

İSTANBUL - İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “İZLER: Tekel Fabrikası’ndan İstanbul Şehir Üniversitesi’ne” konulu sergi, Dragos Kampüsü’nde açıldı. İzler Sergisi; İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü’nün üniversite olmadan önceki işlevlerine ve özellikle Tekel Fabrikası olduğu dönemlere ışık tutmayı amaçlıyor. Eşyalar, evraklar, fotoğraflar ve çizimlerin takibiyle mekana dair kimliklerin, süreçlerin, deneyimlerin, üretimlerin, kısacası değişim ve dönüşümlerin izlerini süren sergi, 11 Haziran’a kadar Şehir Galeri’de ziyarete açık olacak.

İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir Araştırmaları Merkezi ve İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi ortaklığında hayata geçirilen İzler Sergisi; mekanın ve dönüşümünün izleri, kimliklerin izleri, üretimin izleri, deneyimlerin izleri ve gündelik yaşamın izleri başlıkları altındaki 5 ana bölümden oluşuyor. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Istanbul şehir üniversitesiİzler Sergisiİstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burçin Orhon Yazar Oldu
Burçin Orhon Yazar Oldu
Maher Zain İstanbul'da konser verdi
Maher Zain İstanbul'da konser verdi
Macaristan'da Osmanlı festivali
Macaristan'da Osmanlı festivali
Lions Kulübü’nde “Tarihten Yapraklar” Sergisi...
Lions Kulübü’nde “Tarihten Yapraklar” Sergisi...
Vizyon Öncesi İftar
Vizyon Öncesi İftar
Alaeddin Yavaşça'ya fahri doktora verildi
Alaeddin Yavaşça'ya fahri doktora verildi
'En Güzel Lale Ulusal Fotoğraf Yarışması' sonuçlandı
'En Güzel Lale Ulusal Fotoğraf Yarışması' sonuçlandı
Sararmış Siyah Beyaz Fotoğraflar Sergisi...
Sararmış Siyah Beyaz Fotoğraflar Sergisi...
'Çingene Kızı' kayıp parçalarına kavuşuyor
'Çingene Kızı' kayıp parçalarına kavuşuyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ