İstanbul Müzik Festivali başladı

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve sunuculuğunu Ceylan Saner'in üstlendiği festivalin açılış töreninde konuşan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 40 yıldır müziğin en seçkin örneklerini ve önde gelen yıldızlarını İstanbul'da müzikseverlerle buluşturduklarını söyledi.

Açılış konuşmasından sonra Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Müzik Festivali'ne destek veren kurum temsilcilerine plaket takdim eti.

Eczacıbaşı, festivalin onur ödülüne layık görülen ünlü piyanist Hüseyin Sermet'e de ödülünü verdi.

40. İstanbul Müzik Festivali, 750'nin üzerinde yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul'da ağırlayarak, klasik müzikseverlere yine dopdolu bir haziran ayı yaşatacak.