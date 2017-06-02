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İSTANBUL KARTAL’DA BULUŞALIM

07-08 Haziran 2017 tarihinde İstanbul Kartal Belediyesinin düzenlediği kitap fuarına katılacağım...

İSTANBUL KARTAL’DA BULUŞALIM

07-08 Haziran 2017 tarihinde İstanbul Kartal Belediyesinin düzenlediği kitap fuarına katılacağım...

02 Haziran 2017 Cuma 14:34
10 Okunma
İSTANBUL KARTAL’DA BULUŞALIM

Sevgili okurlarım, 17 Ekim 2016’dan itibaren adıyla onurlandığım Önce Vatan gazetesinde makalelerimle sizlerleyim. 07-08 Haziran 2017 tarihinde İstanbul Kartal Belediyesinin düzenlediği kitap fuarına katılacağım. İstanbullu okurlarımla beni buluşturacak olan Kartal Belediyesine ve ÇEKSED’e sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 2014 yılında Yüklüdür Yüreğim (Yaşamdan Kesitler) adlı ilk kitabımla Çağdaş Edebiyat Kültür Sanat Derneğinin düzenlediği imza gününe katılmıştım. Üç yıl önce bana yalnız derneğin kapısını değil özelini de açan ÇEKSED Genel Kurul Başkanı Ayser Bektaş her türlü zorluklara rağmen yazarlara ve edebiyatçılara kucak açıyordu. Sanata sanatkara sanatçıya sevdalı minnacık, ama yüreği sevgi dolu dev kadın kendi çabalarıyla çağdaş aydın dostlarıyla omuz omuza yoluna devam ediyor. Gittiği bu ulvi yolunda beni unutmayıp sizlerle buluşturduğu için ayrıca teşekkür ediyorum!..

Kitaplarımla mısralarımla en içten sıcacık yürekten merhabayla İstanbul’da buluşalım. Birbirimize öğreteceğimiz birbirimizden öğreneceğimiz ve birlikte paylaştıkça çoğalacağımız bir gün olması dileğiyle mısralarımla merhaba!...

GİZE MEYİLLİYİZ

Perdelerim açık

Yüreğim kadar

Gize meyilliyiz

Öğrenemedik

Ellerim açık

Gözlerim kadar

İhtiyata itaatı

Öğrenemedik

Kollarım açık

Düşlerim kadar

Sebepsiz sarmayı

Öğrenemedik

Rüyalarım açık

Kaderim kadar

Hayra yormayı

Öğrenemedik

Geçmişimiz belli

Özentin kime

Aydın olmayı

Öğrenemedik

Yaren yolum açık

Dost kervanına

İnsanca sevmeyi

Öğrenemedik...

Tezi öğretemedik...

Sevgi ve saygılarımla Zekiye Doğan

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zekiye DoğanÇEKSEDİstanbul Kartal BelediyesiÇağdaş Edebiyat Kültür Sanat Derneği
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