İSTANBUL KARTAL’DA BULUŞALIM

Sevgili okurlarım, 17 Ekim 2016’dan itibaren adıyla onurlandığım Önce Vatan gazetesinde makalelerimle sizlerleyim. 07-08 Haziran 2017 tarihinde İstanbul Kartal Belediyesinin düzenlediği kitap fuarına katılacağım. İstanbullu okurlarımla beni buluşturacak olan Kartal Belediyesine ve ÇEKSED’e sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 2014 yılında Yüklüdür Yüreğim (Yaşamdan Kesitler) adlı ilk kitabımla Çağdaş Edebiyat Kültür Sanat Derneğinin düzenlediği imza gününe katılmıştım. Üç yıl önce bana yalnız derneğin kapısını değil özelini de açan ÇEKSED Genel Kurul Başkanı Ayser Bektaş her türlü zorluklara rağmen yazarlara ve edebiyatçılara kucak açıyordu. Sanata sanatkara sanatçıya sevdalı minnacık, ama yüreği sevgi dolu dev kadın kendi çabalarıyla çağdaş aydın dostlarıyla omuz omuza yoluna devam ediyor. Gittiği bu ulvi yolunda beni unutmayıp sizlerle buluşturduğu için ayrıca teşekkür ediyorum!..
Kitaplarımla mısralarımla en içten sıcacık yürekten merhabayla İstanbul’da buluşalım. Birbirimize öğreteceğimiz birbirimizden öğreneceğimiz ve birlikte paylaştıkça çoğalacağımız bir gün olması dileğiyle mısralarımla merhaba!...
GİZE MEYİLLİYİZ
Perdelerim açık
Yüreğim kadar
Gize meyilliyiz
Öğrenemedik
Ellerim açık
Gözlerim kadar
İhtiyata itaatı
Öğrenemedik
Kollarım açık
Düşlerim kadar
Sebepsiz sarmayı
Öğrenemedik
Rüyalarım açık
Kaderim kadar
Hayra yormayı
Öğrenemedik
Geçmişimiz belli
Özentin kime
Aydın olmayı
Öğrenemedik
Yaren yolum açık
Dost kervanına
İnsanca sevmeyi
Öğrenemedik...
Tezi öğretemedik...
Sevgi ve saygılarımla Zekiye Doğan
Önce Vatan Gazetesi