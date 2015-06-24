İstanbul İslam Dünyası Gençlik Başkenti oldu

İSTANBUL - İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen "İstanbul-İslam Dünyası Gençlik Başkenti Programı", törenle başlatıldı.

Emirgan Korusu'nda, İİT'ye üye ülkelerin oybirliği ile 2015-2016 yılı İslam Dünyası Gençlik Başkenti seçilen İstanbul'da programın başlaması dolayısıyla temsili anahtar teslim töreni düzenlendi. Törene katılanlar, İİT'ye üye 56 ülkeyi temsil eden gençler tarafından bayraklarla karşılandı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İKGF-Dİ Genel Sekreteri Büyükelçi Elşad İskenderov, İstanbul'un İslam dünyası açısından önemine değindi.

İslam coğrafyasında yaşanan savaşlar nedeniyle Müslümanların zor bir dönemden geçtiğini dile getiren İskenderov, "Gerek bölgedeki radikalizmin önüne geçilmesi gerekse İslam coğrafyasında sağlam bir gelecek tahsis edilmesi için gençlere yatırım yapılması gerekli. İslam dünyasında birlik duygusu oluşturulması ve tüm dünya ile uyum içinde olunması için İİT'nin gençlik stratejisi büyük önem arz ediyor. Projelerin verimli şekilde uygulanabilmesi için tüm tarafların hassasiyetle katkıda bulunması çok önemli" diye konuştu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de İstanbul'un İslam coğrafyası açısından önemli şehirlerden biri olduğuna işaret ederek, "56 ülkenin oybirliği ile İstanbul'un başkent olarak seçilmesi bizi gururlandırdı. İslam coğrafyası için İstanbul akla gelen önemli şehirlerden biridir. Çünkü bütün Müslümanların hedefi, İstanbul'a ulaşmak, İstanbul'u fethetmekti. Hamdolsun bu bizim milletimize nasip oldu. Bu nedenle İslam coğrafyası açısından İstanbul çok önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere çağrıda bulunan Şahin, "İslam coğrafyasının yeniden birlik ve bütünlük içinde olması açısından gençlere çok önemli görevler düşüyor" dedi.

Vali Şahin'e konuşmasının ardından, Büyükelçi İskenderov tarafından plaket takdim edildi.

- Başkent anahtarı gençlere verildi

Konuşmaların ardından, İBB Başkanvekili Ahmet Selamet gençlere temsili başkent anahtarını takdim etti. Hatıra fotoğrafı çekimi sonrası yapılan iftarla program son buldu.

Törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Metin Yılmaz'ın yanı sıra birçok ülkenin diplomatları ve 56 İslam ülkesinden gelen gençler katıldı.

- Birçok etkinlik düzenlenecek

Program dolayısıyla İstanbul, "İslam Dünyası Gençlik Başkenti" olarak bu yıl çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Program kapsamında düzenlenecek etkinlikler şöyle:

- "Kayıp Bilimin Peşinde" (Uluslararası TV programı)

- "Kıraat'ın Genç Sesleri" (Kuran kıraat yarışması)

- "Medeniyetler Şehri İstanbul" (Kısa film festivali)

- "Gençlerin Objektifinden İstanbul" (Fotoğraf yarışması)

- "Barış Sempozyumu" (Uluslararası Radikalizm ve İslamofobi ile Mücadele Çalıştayları)

- "Spor Turnuvaları" (Uluslararası Gençlik Spor Turnuvaları)

- "Osmanlı Hat Çalıştayı" (Hattat gösterileri ve hat sanatı atölyeleri)

- "Rotamız Osmanlı Mirası" (Osmanlı Mirası Kültür Turları)

- "Gençlik Başkenti Konserleri" (İslami müzik konserleri)

- "İİT'in Genç Tasarımcıları" (Geleneksel Moda Festivali)