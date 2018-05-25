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İstanbul Devlet Tiyatrosu sezonu 21 ödülle kapattı

İstanbul Devlet Tiyatrosu 2017-2018 sezonunu 14 yeni oyun ve 21 ödülle kapattı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu sezonu 21 ödülle kapattı

İstanbul Devlet Tiyatrosu 2017-2018 sezonunu 14 yeni oyun ve 21 ödülle kapattı.

25 Mayıs 2018 Cuma 16:45
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İstanbul Devlet Tiyatrosu sezonu 21 ödülle kapattı

İSTANBUL

Yapılan açıklamaya göre, 29 oyunu sanatseverlerle buluşturan İstanbul DT, sezon boyunca farklı kurum ve kuruluşlar tarafından verilen 21 ödülün de sahibi oldu.

Berkun Oya'nın yazdığı, Kubilay Karslıoğlu'nun yönettiği "Bayrak", David Greig'in yazdığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği "Avrupa", William Shakespeare'in yazdığı, Dejan Projkovski'nin yönettiği "Romeo ve Juliet", Hank Boland ve Todd Müller'in yazdığı, Taner Tunçay'ın yönettiği "Günün Çorbası", Nick Stafford'un yazdığı, Ahmet Levendoğlu'nun yönettiği "Nehrin Solgun Yüzü", Ray Cooney'nin yazdığı, Haldun Dormen'in yönettiği "Karmakarışık", Memet Baydur'un yazdığı, Serap Eyüboğlu'nun yönettiği "Düdüklüde Kıymalı Bamya", Hayati Çitaklar'ın yazdığı, Ahmet Somers'in yönettiği "Alyoşa", Becky Mode'un yazdığı, Elif Erdal'ın yönettiği "Tamamen Doluyuz", Sophokles'in yazdığı, Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği "Elektra", Ali Kemal Güven'in yazdığı, Serkan Salihoğlu'nun yönettiği "Fatima'nın Erkekleri", Olexandr Viter'in yazdığı, Ali Atilla Şendil'in yönettiği "İstasyon", Clive Staples Lewis'in yazdığı, Sabri Özmener'in yönettiği "Narnia Günlükleri", Tracy Letts'in yazdığı Bilge Emin'in yönettiği "Aile Sırları" oyunları prömiyer yaptı.

"Romeo ve Juliet" 8 ödül aldı

İstanbul DT'nin "Romeo ve Juliet" oyunu, 22. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Oyunu ve Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı ödüllerini aldı. "Bayrak" oyunu da Yılın En Başarılı Işık Tasarımı ödülüne layık görüldü.

Yeni Tiyatro Dergisi 6. Emek ve Başarı Ödülleri'nde "Günün Çorbası" oyunu Komedi/Müzikal Dalında En İyi Yapım ve En İyi Yönetmen ödüllerini alırken, "Alyoşa" oyunu En İyi Kadın Oyuncu, "Bayrak" ise En İyi Erkek Oyuncu, Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Işık Tasarımı ödüllerini getirdi. "Tamamen Doluyuz" oyunu Umut Veren Erkek Oyuncu, "Romeo ve Juliet" ise En İyi Dekor Tasarımı ödülünün sahibi oldu.

"Romeo ve Juliet" oyunu, XVIII. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde "Prodüksiyon Ödülü"nü, Tiyatro Gazetesi 4. Anadolu Tiyatro Ödülleri'nde ise "Yılın En İyi Prodüksiyonu" ödülünü aldı.

2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde "Tamamen Doluyuz" oyunu Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu, "Düdüklüde Kıymalı Bamya" Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu, "Romeo ve Juliet" de Yılın Prodüksiyonu ödüllerine layık görüldü.

6. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri'nde "Nehrin Solgun Yüzü"ne Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu, "Günün Çorbası"na
Sahne Tasarımı, "Romeo ve Juliet"e Işık Tasarımı ödülleri verildi.

24. Türkan Kahramankaptan Özel Ödülleri'nde, "Romeo ve Juliet" Yılın En Başarılı Yapımı ödülünün sahibi olurken, "Nehrin Solgun Yüzü" ise Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülünü getirdi.

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Devlet Tiyatrosu21 ödü
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