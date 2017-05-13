"İstanbul'dan barış mesajı vereceğiz"

"Zamanın Kudüs'ü, Kudüs'ün Zamanı" konserinde, Filistinli bir müzik grubuyla aynı sahneyi paylaşan piyanist Tuluyhan Uğurlu, "Kudüs daha doğrusu Filistin problemi dünyanın odak noktası yani dünya savaşının fitilini ateşleyebilecek bir potansiyele sahip. Onun için bizler bugün buradan, dünya başkenti İstanbul'dan sevginin, barışın, kardeşliğin mesajlarını vereceğiz." dedi.

Sanatçı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2017 Kudüs Yılı etkinlikleri kapsamında Aya İrini Müzesi'nde verdiği konser öncesi AA muhabirine açıklamada, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen dinleyicilerle buluştuklarını dile getirerek, özel bir akşam olduğunu anlattı.

Konserin gelirinin tamamının Kudüs'teki yoksul ailelere gideceğinin altını çizen Uğurlu, "Kudüs daha doğrusu Filistin problemi dünyanın odak noktası yani dünya savaşının fitilini ateşleyebilecek bir potansiyele sahip. Onun için bizler bugün buradan, dünya başkenti İstanbul'dan sevginin, barışın, kardeşliğin mesajlarını vereceğiz. Bu ruhu yaşatmaya çalışacağız. Gerek müzik gerek söylemler gerek röportajlar ve gerek konuşmalarla bunu ön plana çıkartacağız. Çünkü gidişat hiç hoş değil." diye konuştu.

Tuluyhan Uğurlu, Suriye ve Filistin'de yaşanan drama da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gazze'deki insanların dramı, Filistinlilerin durumu, adeta bir açık cezaevindeymiş gibi orada yaşamaları, Kudüs'te insanların birbirlerine belirli oranda bir kinle bakmaları, bütün bunlar hiç hoş şeyler değil. Daha geçenlerde 'ezanı susturalım mı' tartışmaları yapıldı. Biz elimizden geldiği kadar İstanbul'un sevgisini, farklılıklardan güzellikler çıkaran tarafını seslendireceğiz. Farklılıklar dünyanın her tarafında kavga dövüş nedeni olmuş ama İstanbul'da yeni güzelliklere vesile olmuş. Dolayısıyla bu anlayışı seslendiriyoruz."

"Özgürlük uğruna hayatlarını feda etmiş insanlara bir ağıt var"

Kudüs'ü konu alan yeni eserini de konserde yorumlayan Uğurlu, "Bir beste yaptım Kudüs için. Onu seslendiriyorum. Ondan evvel de tüm şehitlere adanan bir bölüm var. Tüm hayatını kaybeden insanlara yani bugüne kadar Filistin ve Kudüs'te, özgürlük uğruna hayatlarını feda etmiş insanlara bir ağıt var. Sonra Kudüs için çok sesliliği gösteren, bir tarafta Museviler, bir tarafta Hristiyanlar ve bir tarafta da Müslümanlar olacak şekilde bir sunum var ve bu minvalde devam ediyor." ifadelerini kullandı.