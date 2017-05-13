Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94996
ALTIN
140.934
DOLAR
3.5695
STERLIN
4.5987
EURO
3.8991
Annem toprak - kızım toprak
TOPRAK ANA GÜNÜN KUTLU OLSUN…
Cem İlkel finalde
Cem İlkel finalde
FETÖ'ye 'himmet' iddianamesi
FETÖ'ye 'himmet' iddianamesi
Meclisten 'engelli haritası'
Meclisten 'engelli haritası'
Otizmi müzikle aşıyorlar
Otizmi müzikle aşıyorlar

"İstanbul'dan barış mesajı vereceğiz"

Piyanist Uğurlu, "Filistin problemi dünyanın odak noktası yani dünya savaşının fitilini ateşleyebilecek bir potansiyele sahip. Onun için bizler bugün buradan, dünya başkenti İstanbul'dan sevginin barışın kardeşliğin mesajlarını vereceğiz." dedi.

"İstanbul'dan barış mesajı vereceğiz"

Piyanist Uğurlu, "Filistin problemi dünyanın odak noktası yani dünya savaşının fitilini ateşleyebilecek bir potansiyele sahip. Onun için bizler bugün buradan, dünya başkenti İstanbul'dan sevginin barışın kardeşliğin mesajlarını vereceğiz." dedi.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:58
3 Okunma
"İstanbul'dan barış mesajı vereceğiz"

"Zamanın Kudüs'ü, Kudüs'ün Zamanıkonserinde, Filistinli bir müzik grubuyla aynı sahneyi paylaşan piyanist Tuluyhan Uğurlu, "Kudüs daha doğrusu Filistin problemi dünyanın odak noktası yani dünya savaşının fitilini ateşleyebilecek bir potansiyele sahip. Onun için bizler bugün buradan, dünya başkenti İstanbul'dan sevginin, barışın, kardeşliğin mesajlarını vereceğiz." dedi.

Sanatçı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2017 Kudüs Yılı etkinlikleri kapsamında Aya İrini Müzesi'nde verdiği konser öncesi AA muhabirine açıklamada, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen dinleyicilerle buluştuklarını dile getirerek, özel bir akşam olduğunu anlattı.

Konserin gelirinin tamamının Kudüs'teki yoksul ailelere gideceğinin altını çizen Uğurlu, "Kudüs daha doğrusu Filistin problemi dünyanın odak noktası yani dünya savaşının fitilini ateşleyebilecek bir potansiyele sahip. Onun için bizler bugün buradan, dünya başkenti İstanbul'dan sevginin, barışın, kardeşliğin mesajlarını vereceğiz. Bu ruhu yaşatmaya çalışacağız. Gerek müzik gerek söylemler gerek röportajlar ve gerek konuşmalarla bunu ön plana çıkartacağız. Çünkü gidişat hiç hoş değil." diye konuştu.

Tuluyhan Uğurlu, Suriye ve Filistin'de yaşanan drama da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gazze'deki insanların dramı, Filistinlilerin durumu, adeta bir açık cezaevindeymiş gibi orada yaşamaları, Kudüs'te insanların birbirlerine belirli oranda bir kinle bakmaları, bütün bunlar hiç hoş şeyler değil. Daha geçenlerde 'ezanı susturalım mı' tartışmaları yapıldı. Biz elimizden geldiği kadar İstanbul'un sevgisini, farklılıklardan güzellikler çıkaran tarafını seslendireceğiz. Farklılıklar dünyanın her tarafında kavga dövüş nedeni olmuş ama İstanbul'da yeni güzelliklere vesile olmuş. Dolayısıyla bu anlayışı seslendiriyoruz."

"Özgürlük uğruna hayatlarını feda etmiş insanlara bir ağıt var"

Kudüs'ü konu alan yeni eserini de konserde yorumlayan Uğurlu, "Bir beste yaptım Kudüs için. Onu seslendiriyorum. Ondan evvel de tüm şehitlere adanan bir bölüm var. Tüm hayatını kaybeden insanlara yani bugüne kadar Filistin ve Kudüs'te, özgürlük uğruna hayatlarını feda etmiş insanlara bir ağıt var. Sonra Kudüs için çok sesliliği gösteren, bir tarafta Museviler, bir tarafta Hristiyanlar ve bir tarafta da Müslümanlar olacak şekilde bir sunum var ve bu minvalde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Zamanın KudüsüKudüsün Zamanı2017 Kudüs Yılı EtkinlikleriAya İrini MüzesiTuluyhan Uğurlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi Zeynel Bey Türbesi yeni yerine taşındı
Tarihi Zeynel Bey Türbesi yeni yerine taşındı
Asırlık giysilerden ilham alıp yenilerini tasarlıyorlar
Asırlık giysilerden ilham alıp yenilerini tasarlıyorlar
Yuna Babylon'da sahne alacak
Yuna Babylon'da sahne alacak
Ünlü Fransız piyanistten İstanbul övgüsü
Ünlü Fransız piyanistten İstanbul övgüsü
Makedonya'da Türk Filmleri Haftası başladı
Makedonya'da Türk Filmleri Haftası başladı
Bu hafta 9 film vizyonda
Bu hafta 9 film vizyonda

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ