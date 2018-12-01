"İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" başladı

İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen, halk müziğinin dünyaca ünlü isimlerini ağırlayacak olan festivalin açılışında konuşan Yavuz Bingöl Sanat Merkezi kurucusu Yavuz Bingöl, bir kadın ozanın çocuğu olarak dünyaya geldiğini, çok dilli ve çok kültürlü kadim bir coğrafyada, halk kültürünün taşıyıcılarının gölgesinde büyüdüğünü söyledi.

Halk müziğiyle beslenirken hem kendisini hem de dünyayı sanat ve müzikle anlamanın iyileştirici gücüne inandığını ifade eden Bingöl, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağız ve formlarda söylenen tüm müzikler folklorik yapı oluştursa da bu coğrafyadaki zenginliğin birçok farklı dil ve kültürle beslenmesi ve armonize olması bizleri çok ayrıcalıklı ve zengin kılıyor. Bu festivalin amaçlarından biri de bu armoniyi dünyaya, dünya müziklerini de buraya taşıyarak notaları kardeş kılmak."

Festivalde halk müziğinin temsilcilerini de saygıyla anmak istedikleri belirten Bingöl, "Dünyanın en zengin coğrafyasına sahibiz, dünyanın en zengin müziği de bana göre halk müziğidir." dedi.

Bingöl, halk müziğinin bütün hisleri en yalın şekilde bugüne taşıyan sihirli bir iletişim aracı olduğunu dile getirerek, "Halk müziğimiz büyük bir deryadır. Bu deryanın derinliklerine birlikte dalmak ve birlikte arınmak içindir bu festival." şeklinde konuştu.

"Türküler, hakikatlerin gönüllere yazılmış halidir"

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da türkülerin, yazılmamış tarihin ve yaşanmış hakikatlerin hafızalara ve gönüllere yazılmış hali olduğunu söyledi.

Festivalin 5 gün boyunca ve gelecek yıllarda da canlı ve etkili şekilde devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkülerin diliyle bu memleketin tarihini okuyacak ve akademik çalışmalara dökecek olsak mutlaka mevcut eserlere yansımayan ama toplumun duygu damarlarına işlemiş hakikatler ortaya çıkacaktır. Festivalde sadece bizim değil farklı milletlerin ve toplumların duygularını, hakikatlerini, yaşanmışlıklarını müzik eşliğinde görmüş olacağız. Festival bu alandaki çalışmalarda yeni bir soluk, yeni bir başlangıç ve güçlü bir adımdır."

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, halkların duygularının sanatsal bir yaklaşımla ortaya konulacağı festivalde, milletler arası bir kardeşlik ikliminin, melodi, söz, gösteri ve folklor üzerinden yaşanmış olacağını sözlerine ekledi.

Eski AB Bakanı Egemen Bağış ise sanat ve kültür faaliyetlerinin Batı medyasında da geniş yer bulduğu ifade ederek, "Bu festival uzun vadede gelenekselleşecek ve Türkiye'nin imajına çok önemli katkıda bulunacaktır." dedi.

"Festival, halk müziğini bir adım öteye taşıyacak"

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner de Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen festivale, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın da yoğun destek verdiğini söyledi.

Kültür AŞ'nin, İBB'nin strateji ve vizyonu çerçevesinde planladığı etkinliklikleri gerçekleştiren bir şirket olduğunu anımsatan Kaptaner, "Tüm ekibimizle bu festivalin gerçekleşmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Umarım bu festival hepinizin keyif alacağı ve halk müziğimizin bir adım öteye taşınacağı bir etkinlik olur." ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilerek, CRR fuaye alanında halk müziği enstrümanlarından oluşan serginin açılışı yapıldı.

Türk halk müziği dinletisinin ardından açılış programı sona erdi.

Dört farklı mekanda 35 konser düzenlenecek

Müzikal içeriği Yavuz Bingöl Sanat Merkezi tarafından hazırlanan festivalde, bağlama, nefesli çalgılar ve vurmalı çalgılar atölyelerinin yanı sıra halk müziğinin tartışılacağı paneller de gerçekleştirilecek.

Beş gün boyunca devam edecek festival çerçevesinde, 4 farklı mekanda 35 konser düzenlenecek.

Festivalde İspanya, İran, Güney Kore, Azerbaycan ve Türk halk müziklerinden örnekler dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Ayrıca aralarında Homayoun Shajarian, Paco Pena, Aziza Mustafa Zadeh, Hona, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, Yavuz Bingöl, Mustafa Keser, Bedia Akartürk, Kubat, Şükriye Tutkun, Suzan Kardeş, Zara, Resul Dündar, Elif Buse Doğan, Gülşen Kutlu, Apolas Lermi ve Ümit Yılmaz'ın bulunduğu isimler, festival kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

Etkinlik ve konserler İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu ile İstanbul Teknik, Yıldız Teknik ve İstanbul üniversitelerinin kampüslerinde gerçekleştirilecek.

Festival, 5 Aralık'ta sona erecek.