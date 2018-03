İSMEK kursiyerlerinden tezhip sergisi

İSTANBUL - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun eşi Gül Mutlu'nun da kursiyerleri arasında bulunduğu İSMEK'in ''Bad-ı Selatin'' tezhip sergisi açıldı.



Eminönü'ndeki Yeni Cami Hünkar Mahfili'ndeki serginin açılışı, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından yapıldı.



Burada bir konuşma yapan Vali Mutlu, kadınların yaptığı her şeyin değerli ve kıymetli olduğunu belirterek, böylesine güzel bir serginin tarihi bir mekanda yapılmasının da ayrı bir önemi olduğunu dile getirdi.



İstanbul'un kültür ve tarih şehri olduğunu, bu aziz şehrin kültür kokan bir Hünkar Mahfili'nde bulunmaktan gurur duyduklarını anlatan Mutlu, İSMEK'in birbirinden değerli hizmetlerinden biri olan tezhip sanatıyla ilgili kadınların sergisinde bulunmanın çok anlamlı olduğunu kaydetti.



Vali Mutlu, böyle bir serginin oluşmasına vesile oldukları için İSMEK'in tüm yetkilileri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'a teşekkür etti.



Vali Mutlu, birkaç gün önce Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi'nde halk eğitim merkezlerinin sergisini açtıklarını ve burada 41 eğitim merkezinin birbirinden güzel eserlerinin sergilendiğini hatırlattı.



Tezhibin, kendisinin de çalışmayı çok arzu ettiği bir sanat olduğunu söyleyen Vali Mutlu, kadınlara bu konuda gıpta ettiğini belirtti.



Mutlu, kadınların kültür ve sanat ile uğraşmasının çok önemli olduğunu dile getirerek, ''Hanımlar, zaten ruh itibariyle sanata çok yatkınlar. Onların bu tür faaliyetlerle uğraşması, evlerimizi bir sanat köşesine dönüştürüyor'' dedi.



-Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş-



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da İSMEK'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1996'da başlattığı, geleneksel sanatların tekrar gün yüzüne çıkmasına katkı sağlayan bir kuruluş olduğunu, bugün de 1 milyondan fazla insana hizmet verdiğini anlattı.



Topbaş, ''Çeyiz sandıklarında kalan objelerin tekrar gün yüzüne çıkartılması, her alanda tekrar hissedilmesini sağlamak ve belli zevkler ile güzelliklerin yansımasını ortaya koymak çok önemli bir değer. Bunu çok önemsiyoruz. İnanıyorum ki her geçen yıl daha farklı noktaya geleceğiz. İleri dönemlerde usta öğretici olarak başkalarını da bu bilgiyi aktarma duygusunu hissedeceksiniz'' dedi.



Konuşmaların ardından Vali Mutlu ve Başkan Topbaş, sergiyi gezerek, kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada Vali Mutlu, eşi Gül Mutlu'nun yaptığı eseri inceledi.



İSMEK'te öğrenim gören 25 kursiyerin 56 tezhip eseri bulunan sergi, 15 Mayıs Salı günü sanatseverlerce ziyaret edilebilecek.