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İranlı turistler bayramda Van'ı tercih etti

Ülkelerindeki yurt dışı çıkış harçlarının artırılmasına rağmen Van'a gelmeye devam eden İranlı turistler, yaptıkları alışverişle esnafa erken bayram yaşattı.

İranlı turistler bayramda Van'ı tercih etti

Ülkelerindeki yurt dışı çıkış harçlarının artırılmasına rağmen Van'a gelmeye devam eden İranlı turistler, yaptıkları alışverişle esnafa erken bayram yaşattı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 12:22
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İranlı turistler bayramda Van'ı tercih etti

VAN -  Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş için Van'ı tercih eden İranlılar, çarşı ve otellerde doluluğu artırdı.

İran'daki yurt dışına çıkış harçlarının astronomik oranda yükseltilmesi nedeniyle ülkelerinden çıkmakta zorlanan turistlerin, yeniden Van'a gelmeye başlaması kentteki tüm kesimleri sevindirdi.

Başta alışveriş merkezleri ve mağazalar olmak üzere cadde ve sokaklarda yoğunluğun yaşanmasına neden olan İranlı turistler, yaptıkları alışverişle de kentteki esnafa erken bayram yaşattı.

Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçişlerde, geçtiğimiz hafta bir günde 2 bin 737 yolcu girişiyle son zamanların en yüksek rakamlarından birine ulaşıldı.

"Yolcu sayıları tekrar normale döndü"

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapıköy Sınır Kapısı'nda başlattıkları modernizasyon çalışmalarının ticaretin yanı sıra turizm alanında da hareketliliği artırdığını söyledi.

Kapıköy Sınır Kapısı'ndan 2016'da 238 bin, geçen yıl da 500 bine yakın turist girişi olduğunu anlatan Çiftci, geçen günlerde İran'ın aldığı kararla ulusal çapta yurt dışı çıkış harçlarının ciddi oranda artırıldığını kaydetti.

Bu durumun ister istemez Van'ı etkilediğini dile getiren Çiftci, "Bunun sadece Kapıköy'de yapıldığı gibi bir algı oluştu ancak bu doğru değil. Bütün kapıları kapsayan bir karardı. Bu biraz olumsuz etkiledi ancak yolcu sayıları bu günlerde tekrar normale döndü. Geçtiğimiz hafta son ayların en büyük yolcu girişi oldu. 2 bin 737 yolcu, 178 ticari araç girişi gerçekleşti. Bu ciddi rakamdır ve Van'daki esnaf ve tüccarlar için önemlidir." diye konuştu. 

"Son girişler aradaki açığı kapatıyor"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ise 15 Nisan'dan itibaren İran devletinin yurt dışına çıkan vatandaşlarına yönelik çıkış harçlarını artırdığını anımsattı.

2017'de Kapıköy'den gelen İran turist sayısının 500 bine ulaştığını ifade eden Takva, harçların yükseltilmesinden olumsuz etkilenen kentlerin başında Van'ın geldiğini belirtti.

Takva, Van'da bir kaç yıldır İran hedef pazarına yönelik çalışmaların neticesinde önemli bir başarının elde edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Harçların yükselmesiyle İranlı turistin ilimizi ve ülkemizi ziyaretlerinde düşüş yaşandı. Ancak İranlıların kendi hükümetlerine yönelik tepkiyi gevşettiğini ve tekrar önemli oranda girişin olduğunu gözlemliyoruz. 15 Nisan'dan bu yana yaşanan açığı son bir hafta içinde kapatma düzeyine geldik. Son zamanlarda kentin sokaklarında İranlı turist sayısında büyük bir artış var. Sadece Van'ı değil bütün turizm bölgelerini ilgilendiren bir konu. Bu anlamda topyekün bir çalışma yapmamız gerektiğini ifade ettik. İran büyükelçisini ziyaret ederek bu konuları görüştük ve bir ay içinde harçların indirilmesi konusunda önemli bir gelişme olacağı müjdesini verdi. Ama bir gevşeme olduğunu ve İranlıların ülkemizi birinci sırada tercih ederek ilimize giriş yaptıklarını görüyoruz." 

AA

Anahtar Kelimeler:
İranlı TuristVan
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