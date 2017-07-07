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İranlı Sanatçıların İstanbul Sergisi İnanılmaz Beğeni Aldı...

Galeri ABAY İranlı genç sanatçıların eserlerini sanatseverler ile buluşturdu...

İranlı Sanatçıların İstanbul Sergisi İnanılmaz Beğeni Aldı...

Galeri ABAY İranlı genç sanatçıların eserlerini sanatseverler ile buluşturdu...

07 Temmuz 2017 Cuma 09:02
28 Okunma
İranlı Sanatçıların İstanbul Sergisi İnanılmaz Beğeni Aldı...

HABER: ZAMBAK KARABAY

Galeri ABAY İranlı sanatçıların “AYNADA BİR BAKIŞ “ adlı  Karma Resim Sergisini 5 Haziran 2017 günü kalabalık sanatsever topluluğunun katılımı ile gerçekleştirdi.

Sergi açılış kokteyli öncesi İran televizyonu GEM İranlı sanatçılar ile Kültür-Sanat proğramı için çekimler yaptı.

Sergi; sanat, basın  ve bir çok alandan sanatseverlerin kalabalık katılımı ile gerçekleşti. Sergiye katılan sanatçıların eserleri inanılmaz beğeni aldı.

İRANLI KÜRATÖR TİMA JAM İLE SEGİNİN TEMASINA DAİR YAPTIĞIM KISA SÖYLEŞİ...

“Aynada bir bakış” dünyanın her tarafından İranlı genç sanatçıları bir araya getirmektedir. Bu sanatçılar kendi iç dünyalarının yansımasını tuval üzerine yağlı boya, pastel, suluboya veya hat sanatı olarak ortaya koyuyorlar. Böylece ziyaretçiler sanatçıların dünyaya olan bakışlarını keşfediyorlar.

Bu karma sergide ziyaretçiler çeşitli tarz ve tekniklerle karşılaşacaklardır ve sanatçılar kendi benliklerini tercih ettikleri teknikle sergileyeceklerdir.

Serginin bitmesinin akabinde Nişantışı’ndaki “Galeri ABAY” da sanatseverler 18 Haziran 2017 tarihinde birçok İranlı sanatçının eserlerinin yer alacağı serginin devamı olan Karma sergiyi de ziyaret edebileceklerdir...

Sergi sahibi “Galeri ABAY” muhteşem eserlerin olduğu sergilerini sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 07.07.2017 11:09
Anahtar Kelimeler:
Galeri ABAYİranlı Sanatçılarİstanbul Sergisi
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