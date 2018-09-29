İRANLI SANATÇI SİAMAK AZMİ GALERİ 7 İSTANBUL’DA...

“Oyuncak Bebekler” sergisi, bir tüketici ürünü ve bir metamorfoz sonucunda tek boyutlu bir nesneye dönüşmüş olan çağdaş insanlık ile ilgilidir.

Modern dünya, insan onurunun bozulması için uygun ve esprili koşullar sağlayan büyük bir açık arttırma sahnesidir. Hem biçim hem de renk, bu inancın daha derin ve 6 boyut katmanı olduğunu ifade eder.

Ayrıca, görsel semboller izleyicilerin dikkatini mevcut dünyanın renkli tasvirine açıkça veya belirsiz bir şekilde yönlendirir. “Oyuncak Bebekler” koleksiyonu modern insanın yönünü değiştirmemesi ve onların gerçek ihtiyaçlarını göz ardı etmesiyle ilgili bir hikayedir. Bu insanların kendilerini ve etrafındakileri tükettikleri mallarla özleştiren bir süreçtir.

Sanatçının “Oyuncak Bebek” sergisini 2 Ocak 2019 Çarşamba gününe kadar gezebilirsiniz.

Haber : Zambak Karabay