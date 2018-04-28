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İranlı Sanatçı Azra Lazemi eserlerini sergiledi

Dünyaca ünlü İranlı kaligrafi sanatçısı Azra Lazemi'nin kişisel sergisi Nişart Galeri’de 25 Nisan 2018 günü kalabalık sanatsever topluluğunun katılımı ile gerçekleştirdi.

İranlı Sanatçı Azra Lazemi eserlerini sergiledi

Dünyaca ünlü İranlı kaligrafi sanatçısı Azra Lazemi'nin kişisel sergisi Nişart Galeri’de 25 Nisan 2018 günü kalabalık sanatsever topluluğunun katılımı ile gerçekleştirdi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:14
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İranlı Sanatçı Azra Lazemi eserlerini sergiledi

Serginin açılış kokteyli çok sayıda davetli sanatçı ve sanatseveri bir araya getirdi. Sergiye katılan sanatseverler sanatçıların tüm eserlerini beğendiler ve bol bol fotoğraf çektirdiler.

Sanatçı “Azizlik isteyen kimse varsa, Azizlik Allah’ın nezdindedir. Arı kelimeler ona doğru yükseliyor ve iyi eylemler onu yükseltiyor”. Fatır Sursi Ayet 10. örneklemesi ile  konuşmasını başlatarak eserleri hakkında bilgi verdi.
Tarhan Üniversitesi‘ni birincilikle bitiren sanatçının sergisi 2 Mayıs 2018‘e kadar açık kalacak.

Azra Lazemi : 30 Nisan 1973 Doğumlu sanatçı Tahran Üniversitesi mezunu. Ressamlık ve yüksek felsefe lisanı var. İran – Tahran’da Üniversite hocalığı yapmış. İran’ın dışında Bangladeş, İsveç, Avustralya, Ermenistan ve Türkmenistan’da seçilmiş sanatçı ünvanı almış. Halen Türkiye’de yaşıyor ve eserlerini yapmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Azra LazemiKaligrafi SanatçısıKaligrafi
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