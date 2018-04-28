İranlı Sanatçı Azra Lazemi eserlerini sergiledi

Serginin açılış kokteyli çok sayıda davetli sanatçı ve sanatseveri bir araya getirdi. Sergiye katılan sanatseverler sanatçıların tüm eserlerini beğendiler ve bol bol fotoğraf çektirdiler.

Sanatçı “Azizlik isteyen kimse varsa, Azizlik Allah’ın nezdindedir. Arı kelimeler ona doğru yükseliyor ve iyi eylemler onu yükseltiyor”. Fatır Sursi Ayet 10. örneklemesi ile konuşmasını başlatarak eserleri hakkında bilgi verdi.

Tarhan Üniversitesi‘ni birincilikle bitiren sanatçının sergisi 2 Mayıs 2018‘e kadar açık kalacak.