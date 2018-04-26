İranlı Sanatçı Ahmet Nejat’ın “Hiç Hali” Şerefiye Sarnıcı’nda açıldı

Sergide, Ahmet Nejat'ın Doğu ve Batı’nın; yaşam ve ölümün; dünyevi ve uhrevinin birbirine koşut varoluşunu vurgulayan eserleri yer alıyor. Nejat, yapıtlarında “aşk” ve “hiç” ile kurduğu ilişki üzerinden insanoğlunun doğumla başlayan, dünyadaki fiziksel varlığı ile doğumundan önce ve ölümünden sonra parçası olduğu evrenle arasında var olan görünmez ve bütünsel bağı vurguluyor.

Ahmet Nejat'ın resim ve heykellerinden oluşan "Hiç Hali" sergisine evsahipliği yapan Şerefiye Sarnıcı, Doğu Roma İmparatoru Theodosius döneminde, 428-443 yılları arasında inşa edilmiş. Restorasyonu sekiz yılda tamamlanan sarnıç "Hiç Hali" sergisi ile ziyarate açılıyor ve bu tarihten itibaren Kültür Merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal düzenlenen kokteyllin ardından Şerefiye Sarnıcı’nın açılış konuşmasını yaparak sergi alanını İstanbul Valisi Vasip Şahin ve yanındaki bürokratlar ile gezerek sanatçıdan bilgiler aldı.

Sergide, sanatçının çeşitli disiplinlerde ürettiği eserleri sanatseverler tarafından çok büyük beğeni aldı.

AHMET NEJAT KİMDİR?

1956’da İran’da doğan Ahmet Nejat, sonra ki yıllarda eserlerinde izleri görülecek olan mühendislik eğitimi süresince Tahran Akademisi’ne misafir öğrenci olarak devam etti. Mühendislik eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a geldi. Çocukluğundan beri içinde bulunduğu geleneksel Doğu sanat ortamından Batı tarzı modla ve renk tekniklerinin egemen olduğu sanat anlayışını içselleştirmesi bu dönemde başladı.

Mimar Sinan Üniversitesi, Resim Bölümünden yüksek lisans derecesi ile mezun olan Nejat, 1992’de açtığı ilk sergisinden Doğu ve Batı’nın; yaşam ve ölümün; dünyevi ve uhrevinin birbirine koşut varoluşunu vurgulayan eserler üretti. Yapıtlarında “aşk” ve “hiç” ile kurduğu ilişki üzerinden insanoğlunun doğumla başlayan, dünyadaki fiziksel varlığı ile doğumundan önce ve ölümünden sonra parçası olduğu evrenle arasında var olan görünmez ve bütünsel ilişki arasında ki vazgeçilmez bağı vurguladı.

Eserleri Türkiye, İran, Türkmenistan, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri’nde kişisel ve karma sergilerde sergilendi; bu ülkelerin yanı sıra İngiltere, Almanya, Polonya, Katar ve Kuveyt’in de aralarında bulunduğu, dünyanın pek çok farklı noktasında kurumsal ve kişisel koleksiyonlara dahil edildi.

Doğu’ya özgü formları Batı’ya özgü çağdaş sanat tekniği ile birleştiren Ahmet Nejat, eserleri aracılığıyla yarattığı özgün dil ile gündelik yaşamın düşünce, tasa, telaşı içinde evrenin bir parçası olduğunu unutmaya yatkın insanoğluna, her canlının eşit önemde bir parçası olduğu ahengi hatırlatmayı hedefler. Ahmet Nejat, halen İstanbul’da yaşamakta ve üretmektedir.

Haber: Zambak Karabay