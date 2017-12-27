Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
111940
ALTIN
157.977
DOLAR
3.8232
STERLİN
5.1168
EURO
4.5403
Golcü prens
Golcü prens
Sabiha Gökçen rekor kırdı
Sabiha Gökçen rekor kırdı
Kapadokya yeni yıla 'hareketli' girecek
Kapadokya yeni yıla 'hareketli' girecek
Doğuda yayla sevinci sürüyor
Doğuda yayla sevinci sürüyor
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek

'İnsanları birbirine bağlayan dilin adı sanattır'

Kuveytli ressam Esad Bunaşhi, sanatın tüm insanlığa hitap eden bir dil olduğunun altını çizerek "Sanat bir iletişim aracıdır. İnsanları birbirine bağlayan dilin adı sanattır." dedi.

'İnsanları birbirine bağlayan dilin adı sanattır'

Kuveytli ressam Esad Bunaşhi, sanatın tüm insanlığa hitap eden bir dil olduğunun altını çizerek "Sanat bir iletişim aracıdır. İnsanları birbirine bağlayan dilin adı sanattır." dedi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:10
17 Okunma
'İnsanları birbirine bağlayan dilin adı sanattır'
banner84

Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen kültür etkinlikleri kapsamında Ankara'da açılan "İnsan Yaratılışı" adlı sergide eserleri tanıtılan Kuveytli ressam çift Esad Bunaşhi ve Meryem Almulla, resim sanatı ve kültür hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Bunaşhi, ressamlığa yaklaşık 20 yıl önce başladığını belirterek "Sanatımın merkezinde insan ve insanların birliği bulunuyor. Bu çerçevede yüzler, tarihi kökler ve insanoğlunun yolculuğunu resmediyorum. Bunlar benim sanat hayatıma yön veriyor." diye konuştu.

Türkiye'ye ikinci defa geldiğini ve buradaki serginin, 7. şahsi ve Kuveyt dışındaki ilk sergisi olduğunu dile getiren Bunaşhi, "Eşimle de yaklaşık 2 sene önce sanat aracılığıyla tanışıp evlendik." ifadelerini kullandı.

Bunaşhi, sanatın tüm insanlığa hitap eden bir dil olduğunun altını çizerek "Sanat bir iletişim aracıdır. İnsanları birbirine bağlayan dilin adı sanattır." dedi.

Bunaşhi, insanoğlunun sürekli bir değişim içinde olduğuna dikkati çekerek "Türkiye'yi, Anadolu'yu örnek aldığımızda insanoğlunun nasıl değiştiğini, geliştiğini, öğrendiğini ve neler inşa ettiğini görüyoruz. Bu şekilde de insanoğlunun kıymetini anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanat çalışmalarının Türkiye ve Kuveyt arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmasını umut ettiğini söyleyen Bunaşhi, "Yeni yapacağımız çalışma, Ankara ve Kuveyt tarihiyle ilgili olacak. Önümüzdeki yıllarda da inşallah Türkiye'de yeni bir sergi daha açarız." dedi.

Bunaşhi'nin eşi Almulla da resim sanatına uzun zamandır ilgi duyduğunu ve içinde olduğunu ifade ederek "Üniversite eğitimini tamamladığımdan beri resim sanatıyla iç içeyim ve çalışmalarımla bu sanata katkıda bulunmaya devam ediyorum. Türkiye'deki sergimiz de bunlardan bir tanesi." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuveytli Ressam Esad BunaşhiEsad BunaşhiKuveyt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok bunlar izlendi
En çok bunlar izlendi
'Güney Afrika'da kalan son Osmanlılar'ın yurt özlemi
'Güney Afrika'da kalan son Osmanlılar'ın yurt özlemi
Türk Halk Müziğinin Yeni Prensesi: Berna Kartal
Türk Halk Müziğinin Yeni Prensesi: Berna Kartal
Diriliş'in yapımcısından müjde
Diriliş'in yapımcısından müjde
'Kudüs'ün Zamanı' sahneye taşınıyor
'Kudüs'ün Zamanı' sahneye taşınıyor
Yasmin Levy, ayakta alkışlandı
Yasmin Levy, ayakta alkışlandı
Stephane Blet’den İsrail’i boykot çağrısı
Stephane Blet’den İsrail’i boykot çağrısı
Türkiye'de 14 kilise ve sinagog restore edildi
Türkiye'de 14 kilise ve sinagog restore edildi
Muhteşem kadro sıra dışı komedi
Muhteşem kadro sıra dışı komedi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ