Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen kültür etkinlikleri kapsamında Ankara'da açılan "İnsan Yaratılışı" adlı sergide eserleri tanıtılan Kuveytli ressam çift Esad Bunaşhi ve Meryem Almulla, resim sanatı ve kültür hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bunaşhi, ressamlığa yaklaşık 20 yıl önce başladığını belirterek "Sanatımın merkezinde insan ve insanların birliği bulunuyor. Bu çerçevede yüzler, tarihi kökler ve insanoğlunun yolculuğunu resmediyorum. Bunlar benim sanat hayatıma yön veriyor." diye konuştu.

Türkiye'ye ikinci defa geldiğini ve buradaki serginin, 7. şahsi ve Kuveyt dışındaki ilk sergisi olduğunu dile getiren Bunaşhi, "Eşimle de yaklaşık 2 sene önce sanat aracılığıyla tanışıp evlendik." ifadelerini kullandı.

Bunaşhi, sanatın tüm insanlığa hitap eden bir dil olduğunun altını çizerek "Sanat bir iletişim aracıdır. İnsanları birbirine bağlayan dilin adı sanattır." dedi.

Bunaşhi, insanoğlunun sürekli bir değişim içinde olduğuna dikkati çekerek "Türkiye'yi, Anadolu'yu örnek aldığımızda insanoğlunun nasıl değiştiğini, geliştiğini, öğrendiğini ve neler inşa ettiğini görüyoruz. Bu şekilde de insanoğlunun kıymetini anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanat çalışmalarının Türkiye ve Kuveyt arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmasını umut ettiğini söyleyen Bunaşhi, "Yeni yapacağımız çalışma, Ankara ve Kuveyt tarihiyle ilgili olacak. Önümüzdeki yıllarda da inşallah Türkiye'de yeni bir sergi daha açarız." dedi.

Bunaşhi'nin eşi Almulla da resim sanatına uzun zamandır ilgi duyduğunu ve içinde olduğunu ifade ederek "Üniversite eğitimini tamamladığımdan beri resim sanatıyla iç içeyim ve çalışmalarımla bu sanata katkıda bulunmaya devam ediyorum. Türkiye'deki sergimiz de bunlardan bir tanesi." diye konuştu.