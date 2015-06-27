İnşaat kazısında tarihi heykel bulundu

MUĞLA - Milas'ta bir inşaatın sondaj kazıları sırasında milattan önce 3. yüzyıla ait olduğu sanılan gülle atan sporcu heykeli bulundu.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki sit alanında, Milas Müze Müdürlüğü görevlilerinin gözetiminde özel izinle sürdürülen bir inşaatın sondaj kazıları sırasında heykele rastlandı. Müze yetkilileri, 143 santimetre boyundaki baş, kol ve bacaklarının bazı bölümleri bulunmayan heykelin ilk incelemelere göre Roma dönemine ait olduğunu belirledi.

Muhafaza edilmek üzere Milas Arkeoloji Müzesine götürülen heykelin eksik parçalarının bulunması için yetkililer tarafından kazı çalışması sürdürülüyor.

Milas Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, heykelin, milattan önce 3. yüzyılın başlarında yaşayan ünlü Yunanlı heykeltraş Lysippos'un eserlerinden esinlenilerek yapıldığı düşünülüyor.