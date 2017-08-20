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İngiliz aktör Lamb ve oğlu Türkiye'yi anlatacak

İngiliz aktör Larry Lamb ve oğlu tanınmış radyocu George Lamb, Türkiye'nin tarihi, arkeolojik ve kültürel değerlerini, seyahat odaklı tek kanal olma özelliğini taşıyan Travel Channel'da izleyenlere anlatacak.

İngiliz aktör Lamb ve oğlu Türkiye'yi anlatacak

İngiliz aktör Larry Lamb ve oğlu tanınmış radyocu George Lamb, Türkiye'nin tarihi, arkeolojik ve kültürel değerlerini, seyahat odaklı tek kanal olma özelliğini taşıyan Travel Channel'da izleyenlere anlatacak.

20 Ağustos 2017 Pazar 13:28
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İngiliz aktör Lamb ve oğlu Türkiye'yi anlatacak

ANKARA (AA) - İngiliz aktör Larry Lamb ve oğlu tanınmış radyocu George LambTürkiye'nin tarihi, arkeolojik ve kültürel değerlerini, seyahat odaklı tek kanal olma özelliğini taşıyan Travel Channel'da izleyenlere anlatacak. 

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Travel Channel, Türkiye'nin tarihi, arkeolojik ve kültürel değerlerini tanıtmak için başlattığı program çekimlerini bitirdi. Sunuculuğunu Superman 1 ve 3 filmleri ile BBC'nin ünlü dizisi Eastenders'da da oynayan, tiyatro kökenli Larry Lamb ve oğlu İngiltere'nin tanınmış radyocularından George Lamb'ın yaptığı programın çekimleri için 10 kişilik bir ekip 24 gün boyunca çekim yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve organizasyonu ile yapılan çekimlerle, İstanbul'da tarihi, kültürel alanlar ve alışveriş, İzmir’de Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Denizli’de UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan Pamukkale’nin simgelerinden Kleopatra havuzu, Antalya’da Phaselis sit alanı, Nevşehir Kapadokya’da balon turu, Ankara’da Baharatçılar Pazarı, Ankara Kalesi, Beypazarı ile Ordu'da eski şehir ile Boztepe teleferiği tanıtıldı.

Altı bölüm halinde üç yıl boyunca yayınlanması planlanan programın Türkiye'nin uluslararası çapta tanıtımına doğrudan katkı sunması hedefleniyor.

"Turkey: A to B" adlı programın yayınlanacağı Travel Channel, 74 ülkede 22 dilde, 61,4 milyon kişiye yayın yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Travel Channel arasında yapılan üç yıllık anlaşma çerçevesinde tanıtım filmleri İngiltere, Orta Doğu, Doğu, Avrupa ve Afrika ülkelerinde gösterilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Larry LambÖnce Vatan Gazetesi
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