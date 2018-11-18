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“In My Place” Sergisi Galeri NişArt’ın Yeni Mekanında...

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

“In My Place” Sergisi Galeri NişArt’ın Yeni Mekanında...

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

18 Kasım 2018 Pazar 18:30
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“In My Place” Sergisi Galeri NişArt’ın Yeni Mekanında...

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

In My Place” adını taşıyan 45 sanatçının Karma Resim Sergisi 5 Kasım 2018 günü kalabalık sanatsever topluluğunun katılımı ile Galeri NişArt’ da gerçekleşti. 

Sergi açılış kokteyli öncesi katılımcı sanatçılar serginin temasına dair ve kendilerini tanıtım  konuşması yaptılar. 

Sanat, basın ve bir çok alandan sanatseverlerin kalabalık katılımı sergiye renk verdi. Sergiye katılan sanatçıların eserleri inanılmaz beğeni aldı. 

Sergi sanatseverler tarafından Teşvikiye’deki “NişArt Galeri” de Kasım sonuna kadar ziyaret edilebilecektir.

Sergide Eserleri Yer Alan Sanatçılar

“Aytül Dede Kayhan, Adnan Çoker, Ayşe Kıran, Banu Zamanis Çakır, Berna Özer, Çoşkun Özçakır, Cemile Bulut, Ergin İnan, Selin Sinan, Esra Bezci, Emel Seçkin Gümüş, Emine Turan, Feruze Akay, Fevziye Sayari, Filiz Erçin Devecioğlu, Fatma Erciğez, Gülnihal Alakat, İncilay Yurdakul, Kübra Demir, Mehmet Özbaş, Müyesser Görsev Özdemir, Meryem Hacıbeyoğlu, Mehmet Ali Uyan, Mustafa Uzunay, Mert Üçer, Müslüm Teke, Mehtap Meres, Nesrin Memati, Neriman Güzel, Nil Yıldırım, Nigar Özatay, Orçun Kılıçoğlu, Orhan Umut, Orhan Kurmalı, Ömür Eke, Özlem Lebi, Pelin Ekici Kuzu, Pınar Yükselir, Pervin Karslı Sarıalioğlu, Sevinç Sürer, Süleyman Saim Tekcan, Şerife Balkan, Tuğçe Küçükbulut, Uğur Taşatan ve Zeki Faik Özer”...

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Anahtar Kelimeler:
In My PlaceGaleri NişArt
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