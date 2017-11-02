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İlkim öz, yeni kitabı ‘Travma Çağı’ ile İstanbul Kitap Fuarı’nda

Canan Öner Erol’un haberi için tıklayınız...

İlkim öz, yeni kitabı ‘Travma Çağı’ ile İstanbul Kitap Fuarı’nda

Canan Öner Erol’un haberi için tıklayınız...

02 Kasım 2017 Perşembe 16:15
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İlkim öz, yeni kitabı ‘Travma Çağı’ ile İstanbul Kitap Fuarı’nda

SEVİLEN YAZAR İLKİM ÖZ, YENİ KİTABI TRAVMA ÇAĞI İLE İSTANBUL KİTAP FUARINDA

İSTANBUL / CANAN ÖNER EROL

Psikolog -yazar  İlkim Öz, 20. kitabı olan Travma Çağıyla 04-Kasım 12 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 36. İstanbul Kitap Fuarında okurlarıyla buluşuyor.  

05 Kasım-11 Kasım 2017 tarihinde Saat 14.00’de

 Martı Kitapevi standında okurlarıyla bulaşacak olan sevilen yazar, Travma Çağıyla yılların tecrübesi ve derin mesleki bilgisini harmanlayarak çağımızın sorunu olan psikolojik travmaya ışık tutuyor. Geçmişin izlerini ruhunda taşıyan danışanlarının hikayeleri ile ,travmatik bir yaşantıda kişinin sadece kendi hayatını değil,muhatabının da hayatını ne denli etkilediğini gözler önüne seriyor.

                         

Travmatik yaşantı engellenebilir mi?

Ebeveynler çocuklarında hangi davranışlara dikkat etmeli?

Travmalı kişilerde sevgi ilişkisi nasıldır?

Bunlar ve benzeri pek çok sorunun cevabını yeni bilimsel gelişmeler ışığı altında masaya yatıran Öz, travmayı hayatımızdan çıkarmaya yardımcı oluyor… Yazar, kitap aracılığı ile sadece soruna değil,çözümlere ulaştıracak bir rehber kitap hazırlamanın dışında sade bir dille anlatılmış sürükleyici bir kitap aracılığı ile bir okurunun deyimiyle ‘’karanlık uçurumdan rengarenk dünyaya açılan bir kapının anahtarına  erişmeyi de sağlıyor…’’

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Anahtar Kelimeler:
İlkim ÖzTravma Çağıİstanbul Kitap Fuarı
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