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İlhan Şeşen’den Genç Sanatçı Hakan Ergün'e Destek

Hakan Ergün 2017 Yazında Usta Sanatçı İlhan Şeşen den aldığı sürpriz bir eser ile yeniden müzikseverlere ulaşmaya hazırlanıyor…

İlhan Şeşen’den Genç Sanatçı Hakan Ergün'e Destek

Hakan Ergün 2017 Yazında Usta Sanatçı İlhan Şeşen den aldığı sürpriz bir eser ile yeniden müzikseverlere ulaşmaya hazırlanıyor…

23 Haziran 2017 Cuma 17:24
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İlhan Şeşen’den Genç Sanatçı Hakan Ergün'e Destek
HABER: NEZAHAT GÖÇMEN

 
Anadolu Rock Müziği’nin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Ergün Geçtiğimiz Aylar’da “Kerkük Zindanı” adlı single ı ile ikinci kez dijital platformlarda yerini almıştı.

 
Anadolu Rock Müziği’nin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Ergün Geçtiğimiz Aylar’da “Kerkük Zindanı” adlı single ı ile ikinci kez dijital platformlarda yerini almıştı. Müzik camiasına adım attığı ilk günden bu yana , Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte albümsüz, klipsiz , reklamsız onlarca festival ve özel organizasyonda konserler verdi.

 
Sivil Toplum çalışmalarını sürdürürken bir yandan solo kariyeri için çalışmalarına devam eden Hakan Ergün 2015 Yılında Şaşkın, 2016 Yılında Kerkük Zindanı adlı albümleri ile müzik severler ile buluşmuştu…

 
2017 Yılında ise Cem Karaca’nın “Sevda Kuşun Kanadında” adlı şarkısını yeniden düzenleyerek sosyal medya platformlarında müzik severlere sundu.

 
Hakan Ergün 2017 Yazında Usta Sanatçı İlhan Şeşen den aldığı sürpriz bir eser ile yeniden müzikseverlere ulaşmaya hazırlanıyor…

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