İLEV 50 YILLIK MESLEK USTALARINA ÖDÜL VERDİ

ÖZEL HABER : YUSUF TOLGA ÜNKER - FİKRİYE KESTİ ÜNKER

İletişimliler Vakfı tarafından düzenlenen Meslekte 50 Yıl Onur Günü töreninde, mesleklerinde 50 yılı tamamlayan ustalara ve İLEF atölyelerindeki öğrencilere ödülleri verildi.



Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişimliler Vakfı (İLEV) tarafından, ilki 17 yıl önce düzenlenen ve geleneksel hale gelen Meslekte 50 Yıl Onur Günü töreni 26 Mayıs’ta, MTÖ Sinema Salonu’nda 17.30’da yapıldı. Törende, meslekte 50. yılı tamamlayan ustalara ve İLEF atölyelerinde çalışan öğrencilere ödül verildi.

Uzman Hatice Kurt’un sunuculuğunu yaptığı törende, ilk konuşmayı İLEV Başkanı Ali İnandım yaptı. İletişim alanında usta çırak ilişkisinin sona ermesinin, toplumun başına gelebilecek en kötü şeylerden biri olduğunu belirten İnandım, “Bu ilişki biterse ilerleme durur, hep baştan başlayanlar ilerleyemez” dedi. Sekiz yüzyıl önce kurulan Ahilik örgütlenme geleneğinden örnekler veren İnandım, “Doğru işler yapanlar doğru örgütlenmeler kurar. Doğru örgütlenme dayanışma ve gelişmenin tetikleyicisidir. Sabırsız yeni nesil için değişmez kuralı hatırlatıyorum; çırak olunmadan kalfa, kalfa olunmadan usta olunmaz” dedi.

Ali İnandım’ın ardından söz alan Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı, Gazeteciler Cemiyeti olarak 50 Yıl Onur Günü’ne destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek “Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne inananların, özgür bir iletişim ortamında nice senelerde buluşmasını diliyorum” dedi.

ALTUN: “ARTIK MESLEKTE 50 YIL ONUR GÜNÜ DİYE BİR GÜNÜMÜZ VAR”

İLEF Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, 50 Yıl Onur Günü etkinliğini yapmaya 2000 yılında karar verdiklerini belirterek, “Camia içinde bu etkinliğin Mayıs ayının son Cuma gününde yapıldığı bilinir hale geldi. Artık, iletişim alanında emek veren meslektaşlar için Meslekte 50 Yıl Onur Günü diye bir günümüz var” dedi.

ATÖLYELERDE ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERE EMEK ÖDÜLLERİ VERİLDİ:

Meslekte 50 yılını dolduran ustalara ödülleri verilmeden önce, İLEF atölyelerinde çalışan ve “İLEF Öğrenci Emek Ödülleri”ne layık görülen öğrencilere ödülleri verildi. Meslekte 50 Yıl Onur Günü’nde 35 öğrenci emek ödüllerine layık görüldü. Öğrenciler, ödüllerini atölye hocalarının ellerinden aldı.

BU YIL, ÖĞRENCİ EMEK ÖDÜLÜ ALAN İSİMLER ŞÖYLE:

Film Atölyesi: Serdar Direk, Anıl Can Öztürk, Dorukcan Ereşter, İbrahim Halil Alkan, Sezer Mert, Şilan Çelik, Betül Tip, Berkant Kılıç, Hazal Ekin Eslek.

Radyo Atölyesi: Bekir Mert Çilingir, Bike Alizade, Burak Durmaz, İrem Bender, İsmet Acar, Nagihan Özay, Rümeysa Gürsoy, Şule Yalçın, Zübeyde Sert

Fotoğraf Atölyesi: Ecenur Sürücü, Harun Özalp, Muzaffer Müren, Tuğçe Kutlu.

GÖRÜNÜM: Bilge Sancar, Emre Akcebe, Hande Atılgan, Hitay Tuçaltan, İlke Ölmez, Kazım Anıl Doğruluk, Senem Büyüktanır, Sibel Can, Yaren Yıldırım.

Reklam Atölyesi: Ayhan Sağır, Can Aydilek, Pınar Bolsu, Anısu Yıldırım, Şenay Koca.

ÖDÜLLERİNİ ÇIRAKLARDAN ALDILAR:

Öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, meslekte 50. yılı dolduran ustalara ödülleri verildi. Meslek ustaları, ödüllerini Emek Ödüllerini kazanan öğrencilerden aldı.

MESLEKTE 50 YIL ONUR ÖDÜLÜ ALAN İSİMLER ŞÖYLE:

Abdi Pehlivan, Aykut Ünker, Binnaz Gürdil, Bora Uçar, Emin Karaca, Ercan Doğu, Erdoğan Varol, İsa Okutan, Kemalettin Bereket, Kenan Seven, Mehmet Gündüz, Neşe Bilginer, Nevzat Yılmaz, Osman Hakan Kiracı, Osman Nuri Üntürk, Ömür, Olgundemir, S. Ergin Sanver, S. Yılmaz Şerefhan, Taylan Erten, Uzman S. Sağlık, Üstün Tuncer, Yaşar Aysev.

Tören sonunda, meslekte 50. yılını dolduran meslek ustaları, ödül alan öğrenciler, atölye hocaları sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi. Töreninin ardından ise ustalar, öğretim elemanları ve öğrenciler, Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nde bir araya gelerek sohbet etti, anılarını ve tecrübelerini paylaştı.







