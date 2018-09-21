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'İkinci Efes'te kayıklar yüzdürülecek

Kütahya'da bulunan ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nden geçen çayda, Penkalas Projesi ile Roma döneminde olduğu gibi kayıklar yüzdürülecek.

'İkinci Efes'te kayıklar yüzdürülecek

Kütahya'da bulunan ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nden geçen çayda, Penkalas Projesi ile Roma döneminde olduğu gibi kayıklar yüzdürülecek.

21 Eylül 2018 Cuma 12:30
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'İkinci Efes'te kayıklar yüzdürülecek

KÜTAHYA -  Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nin turizme açılması amacıyla hazırlanan 6 milyon liralık Penkalas Projesi ile bölgede adeta Roma dönemi yaşatılacak.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti'nde, 2011 yılından bu yana Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümünce Halk Yatırım sponsorluğunda yürütülen kazı ve alan araştırmalarının bu yılki çalışmaları tamamlandı.

Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezine 48 kilometre uzaklıkta olan antik kentte daha önce Alman arkeologların yaptığı kazı çalışmalarının 2011 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla Türk arkeologlar ve uzmanlar tarafından yürütüldüğünü anımsattı.

Kazı çalışmalarında antik kentteki yaşama dair önemli bulgular elde ettiklerini belirten Özer, şöyle konuştu:

"Antik kentteki çalışmalara bu yıl haziranda başladık. Arkeoloji öğrencilerimiz ve akademisyenlerden oluşan 35 kişilik uzman ekip ile aralarında kadın işçilerin de olduğu yaklaşık 55 kişiyle yürüttüğümüz kazı ve alan çalışmaları yaklaşık 3 ay sürdü. Yaptığımız çalışmalarda antik kentte yaşamış insanların sosyal hayatlarına yönelik önemli bulgular elde ettik. Yürüttüğümüz bu çalışmaların bilim dünyasına büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Gelecek yıl bölgedeki kazı ve alan çalışmalarına kaldığımız yerden yeniden devam edeceğiz."

Özer, kazı ve alan çalışmalarının yanı sıra antik kentteki geçmiş yaşamın canlandırılması ve bölgeye yerli ve yabancı turist akışının sağlanması için bazı projelerin de hazırlandığını aktardı.

Aizanoi Penkalas Projesi

Antik kentte geçmiş yaşamın yeniden canlandırılması ve bölgenin turizme kazandırılmasına yönelik Aizanoi Penkalas Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Özer, şunları söyledi:

"Çavdarhisar ilçesi sınırlarında bulunan Koca Çay, antik kentin içinden geçen bir nehir. Antik Çağ'daki ismi ise Penkalas. Burada 2012 yılından beri DSİ'nin de yardımıyla çalışmalara başlamıştık. Suyun içindeki yaklaşık bin civarında Antik Roma döneminden kalma tarihi eser niteliği de taşıyan işlenmiş taşları ve heykelleri dışarı çıkardık. Her birinin envanteri çıkarıldı, çizimleri yapıldı. Daha sonra nehrin üzerindeki Antik Roma köprülerinin restorasyonuna başlandı. Çok yakında köprülerin onarımı tamamlanacak. Çevredeki evler restore edilecek. Projeye göre, nehrin su seviyesi de yükseltilerek Antik Çağ'da olduğu gibi iki köprü arasında kayıklarla gidilebilecek. Projemiz tamamlandı ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından da kabul edildi. Projenin maliyeti ise 6 milyon lira civarında. Proje hakkında Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a da bilgi verdik. Bütçe tahsis edildikten sonra yapılacak çalışmalarla burada başka bir Aizanoi göreceksiniz. Bu sayede buraya çok sayıda turistin gelmesini hedefliyoruz."

Özer, antik kente gelen ziyaretçilerin bu proje sayesinde Antik Çağ'da olduğu gibi kayıkla tarihi bir gezinti yapabileceğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İkinci EfesKütahya
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