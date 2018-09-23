İki Dost Yürek, İki Fırça...

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Ramada Asia Luxury Otel, Nurcan Aral ve Rahime Dizdaroğlu’nun “İki Dost, İki Fırça” adlı Karma Resim Sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor. 21 Eylül 2018 Cuma günü kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergide, sanatçıların çok sayıda eseri yer alıyor.

Açılış konuşmasını yapan sanatçılar “Renk bir zevk ve duygu işidir. İnsanın söyleyecek bir şeyi olmalı. Yoksa olmaz. Her şeyden çok resmi sevmeyince insan ressam olamaz. Hem sonra mesleğin inceliklerini bilmek de yeterli değildir. Duygu ve çoşku da gerek. Bilim çok iyi ama bizim için imgelem daha da gereklidir” dedi ve sergi kokteylle devam etti.

Ressam Nurcan Aral kara kalem, vitray, tahta ve kumaş boyama en son olarak da yağlı boya resme adanmış kırk yılın ardından, günümüzde resme gönül veren gençlere ve hobi amaçlı resim yapmak isteyen her yaş kesimine benim dünyam dediği kişisel atölyesinde dersler vermektedir.

Kadın imgesini eserlerinde başarı ile kulanan Rahime Dizdaroğlu, yaşanmış hikayelerden de ilham alarak kadınların zamansız hikayelerini, geçmişten geleceğe resmediyor. Güzellik, masumiyet, hüzün, yaşanmışlık, gizem, cesaret gibi unsurlara vurgu yaptığı portrelerinde, kadın kahramanlarının tüm duygularını dışa vuruyor.

Çok sayıda karma sergiye de katılmış olan sanatçıların sergisi, 28 Eylül 2018 Cuma gününe kadar Ramada Asia Luxury Otel – Altunizade adresindeki galeride sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.