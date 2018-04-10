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İhracat rekoru kıran Türk dizilerine ilk kez destek geliyor

Dünyanın 140'tan fazla ülkesinde gösterilen, milyonlarca dolarlık ihracat başarısına imza atarak ABD'nin ardından sektörde ikinci sıraya yerleşen Türk dizilerine ilk kez maddi destek sağlanacak

İhracat rekoru kıran Türk dizilerine ilk kez destek geliyor

Dünyanın 140'tan fazla ülkesinde gösterilen, milyonlarca dolarlık ihracat başarısına imza atarak ABD'nin ardından sektörde ikinci sıraya yerleşen Türk dizilerine ilk kez maddi destek sağlanacak

10 Nisan 2018 Salı 13:24
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İhracat rekoru kıran Türk dizilerine ilk kez destek geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan yeni sinema yasa taslağı ile dünyanın 140'tan fazla ülkesinde gösterilen, milyonlarca dolarlık ihracat başarısına imza atarak ABD'nin ardından sektörde ikinci sıraya yerleşen Türk dizilerine ilk kez maddi destek sağlanacak.

Türkiye'de çekilecek yabancı sinema filmleri için Türkiye'de yapılan harcamaların yüzde 30'u kadarının da iade edilmesi öngörülüyor.

Yakın zamanda Meclise sevk edilmesi öngörülüyor

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un, çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdiği yeni sinema ve telif hakları yasa taslaklarında son aşamaya gelindi.

5224 sayılı "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun"da değişiklik yapılmasını öngören ve şu an Bakanlar Kurulunda olan sinema taslağı ile telif haklarına yönelik düzenlemelerin yakın zamanda Meclise sevk edilmesi öngörülüyor. 

Verilen desteklere 5 yeni teşvik daha eklenecek

Taslağa göre, sinemada uzun metraj, ilk yönetmen, belgesel, animasyon, kısa film, senaryo, Ar-Ge ve yapım sonrası başlıkları altında verilen desteklere 5 yeni teşvik daha eklenecek.

Bu kapsamda ilk kez ortak yapımlara, yabancı film yapımlarına, çekim sonrası yapımlara, yerli film ve dizi yapımlarına da destek sağlanacak.

Taslakta, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlanması, film turizminin geliştirilmesi amacıyla yabancı filmlere yönelik önemli maddi desteklerin getirilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda, Türkiye'de çekilecek yabancı sinema filmleri için Türkiye'de yapılan harcamaların yüzde 30 kadarı iade edilecek.

Yurt dışında gösterim şartı aranıyor

Bakanlık, 140'tan fazla ülkede gösterilen, yıllık 350 milyon doların üzerinde ihracat rakamına ulaşarak, ihracat sıralamasında ABD'den sonra 2. sıraya yerleşen Türk dizilerine de destek vermeyi hedefliyor.

Düzenlemeyle, yurt dışında yayımlanması koşuluyla Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak nitelikteki yerli veya ortak yapım dizi filmlere maddi destek verilecek.

"Telif Hakem Kurulu" kurulacak

Bakanlıkça hazırlanan telif hakları yasa taslağıyla ise adil ve makul bedellere dayanan telif lisanslama sisteminin oluşturulması, dijital alanda telif hakkı ihlalleriyle daha hızlı ve etkin mücadele edilmesi, var olan uygulamaların iyileştirilmesi, kütüphanecilik faaliyetlerinin menfaat dengesine dayalı bir şekilde yasal zemine kavuşturulması ile kamunun eserlerden faydalanma imkanının arttırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, meslek birliklerinin sayıca çokluğunun neden olduğu sorunların giderilmesi amacıyla "çatı kuruluş" oluşturma zorunluluğunun getirilmesi, ayrıca tarife bedellerine yönelik şikayetlerin giderilmesi için de Yargıtay, Rekabet Kurumu ve Bakanlık yetkilileri ile akademisyenlerinden oluşan "Telif Hakem Kurulu" kurulması planlanıyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanlığıİhracat Rekoru
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