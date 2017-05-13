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İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlandı

Beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı ve söz yazarı İbrahim Erkal, son yolculuğuna uğurlandı.

İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlandı

Beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı ve söz yazarı İbrahim Erkal, son yolculuğuna uğurlandı.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:13
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İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlandı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına sanatçının sevenleri, ailesi ve arkadaşları katıldı.

Cenaze namazında taziyeleri sanatçının annesi Hatice, kardeşi Abdullah ve eşi Filiz Erkal kabul etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İbrahim Erkal'ı, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile hastanede ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Erkal'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içinde olduklarını ifade eden Ilıcalı, "Kendisinin insani değerlerini anlatmakla bitmez. Erzurum'un Palandöken'ini sazıyla sözüyle ilk defa tanıdan da o. Üzüntümüz çok büyük. Ne kadar çok seveni olduğunu da bugün burada görüyoruz." diye konuştu.

Ilıcalı, Erkal'la uzun süreli dostlukları olduğuna dikkati çekerek, "İbrahim Erkal'ı geri getiremeyiz ama onun ismini sonsuza kadar yaşatacak bir takım organizasyon içerisinde olacağız." dedi.

"Çok genç yaşta kaybettik"

Pop şarkıcısı Gökhan Tepe de Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilediğini söyledi.

Sanatçının ölümünden dolayı çok şaşkın olduklarını aktaran Tepe, "Çok genç yaşta kaybettik. Çok derin bir üzüntü hissediyorum. Eminim sizler de benimle birlikte aynı üzüntüyü yaşıyorsunuzdur. Takdir-i ilahi. Belli bir yerden sonra bizim de yapacağımız bir şey olmuyor. Allah günahlarını affetsin. Çok kıymetli bir üstadımız, benim de çok değerli bir ağabeyimdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Çocukları çok küçük"

Şarkıcı İzzet Yıldızhan ise "kan kardeşim" diye tanımladığı Erkal için şunları kaydetti:

"Biz iç içe yaşıyorduk. Talihsizlik. Çok iyi bir insandı. Çektiği eziyeti başkalarına yansıtması gerekirken hep içine atıp bu tansiyondur, şekerdir, bu streslerin bütününü kendine yarattı. Faturayı ağır ödedi. Çok üzgünüm. Çocukları çok küçük. Hanımı gencecik. Annesi, ailesi çok perişan. Hepimiz çok perişan olduk. Biz bir dönüşüm bekledik. Allah'tan kesilmeyen bir ümit dedik. Olmadı. Yapılacak bir şey yok."

"Gencecik bir kardeşimizi kaybettik"

Şarkıcı Arif Susam da Erkal'ın yeni doğan bir bebeği olduğuna vurgu yaparak, "Gencecik bir kardeşimizi kaybettik. Sanat camiasında şimdiye kadar kimseye kötülüğü olmayan, kimsenin kalbini kırmayan, çok değerli bir kardeşimiz. Allah'ın takdiriyle gitti. Allah mekanını cennet etsin diyoruz. Allah geride kalanlara sabır versin." ifadelerini kullandı.

"Terbiye timsaliydi"

Müzisyen Cengiz Kurtoğlu ise, "Canımız kardeşimizi kaybettik. Huzur ve nurlar içinde yatsın. Hep birbirimize razı olduk. 27 yıldan beri, başlangıçtan bugüne kadar, çok önemli bir kardeşimiz ve değerimizdi. Terbiye timsaliydi. Canım kardeşim benim. Rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun." ifadelerini kaydetti.

Cenaze törenine Mahsun Kırmızıgül, Hakan Altuğ ve Kutsi gibi isimler de katıldı.

İzdihamın yaşandığı cenaze töreninde, sanatçının naaşı tekbir ve salavat eşliğinde camiden omuzlara alınarak, cenaze arabasına konuldu.

Erkal'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek.

AA

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