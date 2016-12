Önce Vatan Gazetesi

BESTELERİN EFENDİSİ KELİMELERİN SİHİRLİ PRENSİ İBRAHİM ERKAL UZUN BİR ARADAN SONRA GÜNDEME BOMBA GİBİ OTURMAYA GELİYOR!O bir şair, o bir ozan , sözcüklerin sihirli dokunuşuyla melodilerle insanların kalbine dokunan şarkılar yazan besteleyen büyük usta İBRAHİM ERKAL ile röportaj gerçekleştirdik;Bir şair olarak beni ve gazetemize vermiş olduğunuz röportajdan ötürü size teşekkürlerimizi sunarız.İbrahim ERKAL: Fazla gündemi zorlamadanda sevenlerime ulaşmakta zorlanmıyorum.sevilmek sevmekten zordur :onun için her eserimi özenle ve aşkla hazırlıyorum, karşılığını alıyorum.İbrahim ERKAL: ÖMRÜM bir ay içinde güzel gönüllerle buluşacak.İbrahim ERKAL: Sahne en iyi buluşma yeri sahneye devam. TV programı düşünmedim değil ama, istediğim programı yapacak TV yok!İbrahim ERKAL: Herkes birbirini taklitte yarışıyor, kimse duygusallığı önemsemiyor. Ticari kaygının olduğu yerde kalıcı eser beklenemez bence.İbrahim ERKAL: Gazino dışında fazla gece gezmem,çocuklar okuldan geldiği zaman mutlaka evde olmaya çalışır ve bunu başarırım.İbrahim ERKAL: İyi sayılmaz: Yani telefonla çok konuşmam, bilmediğim numaralara cevap vermem. Çok aramaktan ve aranmaktan hoşlanmam. Ama bize değer verip seven dostlara kayıtsız kalmamak için ALİ KUTLU kardeşimle bilgilendirme yapıyoruz, internet sayfamızdan hizmet etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince cevaplamaya özen gösteriyoruz:BEN YOLCULUĞUMUİÇERİYE DOĞRU YAPIYORUM,ÇÜNKÜ:HER NE VARSA İÇERDE,DIŞARISI GÖLGELİK,DÜNYA GÖZLERE PERDEBİR ANLIK EĞLENCELİK.BEN İKİYİ BİRLEDİM,RAYA DEMİRLEDİM,SULTANIN GELECEĞİ,SARAYI TEMİZLEDİM.Yukarıdaki şiirim her şeyimi açıklamıştır inşallah.