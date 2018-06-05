I Feel Artsy Sergisi beğeni aldı

Sergi açılış kokteyli öncesi katılımcı sanatçılar serginin temasına dair ve kendilerini tanıtım konuşması yaptılar.

Sanat, basın ve bir çok alandan sanatseverlerin kalabalık katılımı sergiye renk verdi. Sergiye katılan sanatçıların eserleri inanılmaz beğeni aldı.

Ayrıca sergi alanı genç yazar Esra Erdal’ın “Bende Kalp Var” adlı kitabının tanıtımı katılımcıların odak noktası oldu.

Sergi sanatseverler tarafından Teşvikiye’deki “Niş Art Galeri” de 13 Haziran 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecektir.

Haber: Zambak Karabay