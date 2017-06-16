Hülya Koçyiğit yurda döndü

İSTANBUL

ABD'nin New York kentinde geçen ay akciğerinden ameliyat edilen ve ardından başarılı bir tedavi süreci geçiren sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Türkiye'ye döndü.

Eşi Selim Soydan ile New York'tan gelen Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen Koçyiğit'i asistanı Sema Telli çiçekle karşıladı.

Hülya Koçyiğit, havalimanında yaptığı açıklamada, Türkiye'ye döndüğüne inanamadığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Mübarek ramazan günlerinde Türk halkının kendisi için dua ettiğini ve şifa dilekleri yolladığını belirten Koçyiğit, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini, güç kattığını vurguladı.

Yurt dışındayken sabırla tedavisinin ilerlemesini beklediğini ve Türkiye'ye sağlıklı bir şekilde döndüğünü anlatan Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kaza geçirdim. Geçirdiğim kazadan sonra çok sırt ağrısı çekiyordum. Kızım maalesef göğüs kanseri ameliyatı olmak için Amerika'daydı. Israrla 'Anne bir röntgen çektirelim hiç olmazsa' dedi. Röntgende omurgamda bir kırık vardı ama akciğerimde bir nodül tespit edildi. İki yıldır bu takip edilmektedir. Bu sefer de normal, rutin muayeneye gittim ve ne yazık ki o nodülün hiç umulmadık ve beklenmedik bir kanser kisti tespit edildi ve hemen acil ameliyata girdim."

Koçyiğit, biyopsi yapıldığını ve teşhisin konulduğunu aktardı. Bu sırada çok nadir görülen bir şanssızlık olduğunu ve "ciğer sönmesi" denilen bir durumla karşılaştığını ifade eden Koçyiğit, hastanede kalma süresinin bu nedenle çok uzadığını dile getirdi.

Başarılı bir ameliyat geçirerek yurda dönmesine şükreden Koçyiğit, "İlk defa ülkemden bu kadar uzak kalıyorum, 40 gündür yurtdışındayım. Bana dua eden, sevgisini yollayan, şifa dilekleriyle beni motive eden başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız olmak üzere bütün sevgili arkadaşlarım, dostlarım, tanıdığım, tanımadığım, yüreklerinde bana yer açan, o tertemiz dilekleriyle dua eden bütün Türk halkına büyük borcum var. Ömür boyu iyilikler yapsam bu borcu ödeyemem." dedi.

Hülya Koçyiğit, kemoterapi ya da radyoterapi görme ihtiyacının da olmadığını söyledi.