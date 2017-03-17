Hülya Koçyiğit mültecilerin sesini duyuracak

Sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit, batının mülteciler ve insan hakları konusundaki iki yüzlülüğüne dikkati çekmek, Türkiye'nin adaletli duruşunu duyurmak için senaryosunu yazdığı dizide kamera karşısına geçecek.

Sanat hayatına yaklaşık 200 film sığdıran Koçyiğit, Türkiye'nin mültecilere yönelik yardımlarını ve vicdani yönünü duyurmak için senaryo yazma çalışmalarını sürdürüyor. Batının mültecilere yönelik tutumuna ve insan hakları konusundaki iki yüzlülüğüne dikkati çekmek için kamera karşısına geçecek Koçyiğit, mültecilerin hikayelerini diziyle anlatacak.

Mülteci sorununun bitmesi için çağrıda bulunan Koçyiğit, bunun savaşla değil, barış ve diyalog yoluyla neticelenmesini temenni etti.

"Batı insan haklarında sınıfta kaldı"

Sinema sanatçısı Koçyiğit, yaptığı açıklamada, mültecilerin bir ülkenin insanlarının başına gelebilecek en ağır acıyı yaşadığını dile getirdi.

Mültecilerin, vatanlarının bombalandığını, canlarını kaybettiklerini anlatan Koçyiğit, "Sadece yaşamak için yardım istiyorlar. Biz öyle güzel bir milletiz ki gerçekten aziz milletim, cennet vatanım, bize yardım için gelen insanları geri çevirmiyoruz. Tam tersi varımızla yoğumuzla paylaşmaya çalışıyoruz çünkü insan olmayı öncelikle hedeflemişiz biz." dedi.

"Mültecilerin hikayelerini diziyle anlatacağız"

Koçyiğit, bir batı ülkesi kadar zenginliğe sahip bulunmayan Türkiye'nin, imkanlarının kısıtlı olmasına rağmen insanlığını gösterdiğini ifade etti.

Batının mülteciler konusunda iki yüzlülük yaptığına dikkati çeken Koçyiğit, "Bize insan haklarını öğretmeye kalkıyorlar. Özgürlükten söz ediyor, insan hakları diye kendilerini paralıyorlar ama insan haklarında onlar sınıfta kaldılar. Türk insanının bu vicdani yönünü, insanlık karşısındaki adaletli duruşunu yardım edişini mutlaka bir şekilde onlara duyurmamız lazım. Tabii ki siyasilerimiz gerektiği gibi cevaplar veriyorlar ama bir sinema yoluyla bütün dünyaya duyurmak istiyorum." diye konuştu.

Üzerinde çalıştığı senaryonun "Sinema mı olsun dizi mi olsun" diye ikilemde kaldıklarını dile getiren Koçyiğit, diziler daha çok takip edildiği ve mültecilere ilişkin çok hikaye olduğu için çalışmalarını diziye çevireceklerini anlattı.

Canlandıracağı karakter

Koçyiğit, hikayelerin senaryolaşmasının biraz zaman aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene yetiştiremeyiz ama 2018'de başlayacaktır. Oynayacaklar henüz belirlenmedi, önemli olan senaryodur. Mutlaka her rol için bir karakter, yani oyuncu bulunacaktır. Şu anda senaryoyu başarmamız gerekiyor. Kameranın önünde olacağım, benim de canlandırabileceğim bir karakter var. O karakteri ben seçtim. Geçmişte 'Çiçek çocuklar' çıkmıştı. Biraz 'Hippi' diye adlandırabiliriz. Öyle bir kızcağız, daha isyankar, 'Dünyayı değiştirebilirim' isyanında ama zaman içerisinde yaşam onu öylesine güzel eğitiyor törpülüyor ki yaşanmışlığıyla olgunlaşarak insanlara yardım etmeye yönlendiriyor. Gerçekten de bugün UNICEF'in bir gönüllüsü olarak, savaş meydanlarında hizmet veren bir kadın haline dönüşüyor. Böyle bir hayat hikayesi benim çok hoşuma gitti."

Mülteci sorununun bitmesi için çağrıda bulunan Koçyiğit, sorunun savaşla değil, barış ve diyalog yoluyla neticelenmesini temenni etti. Dünyada terörün sadece yaşanan bölgelerin ve Türkiye'nin sorunu olmadığına dikkati çeken Koçyiğit, "Terör bütün dünyanın sorunu. Bütün dünyanın bu konuda el birliğiyle buna bir son vermesini bekliyorum." dedi.