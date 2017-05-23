NEW YORK

Akciğer kanserine yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Türk sinemasının efsane oyuncusu Hülya Koçyiğit, ABD'de ameliyat edildi.

Koçyiğit, akciğerinin sağ üst lobundaki kanserli bölge için New York'taki Presbyterian Hospital'da operasyon geçirdi.

Dr. Nasser Altorki ve ekibi tarafından ameliyata alınan Hülya Koçyiğit'in sağlık durumuyla ilgili detaylı açıklama yapılmadı.

Hastaneye eşi Selim Soydan'ın soyadıyla "Hülya Soydan" olarak kayıt yaptıran ünlü oyuncunun operasyonun ardından yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.

Sosyal medya hesabından ameliyat öncesi yaptığı paylaşımda sevenlerinden dua beklediğini belirten Koçyiğit, şunları kaydetmişti:

"Bugün benim için zor bir gün. Sizlere güzel haberler vermeyi umut ederek yazıyorum. Hala New York'tayım. Akciğerimin sağ üst lobundaki kanserli bölge için Presbyterian Hospital'da Dr. Nasser Altorki ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek ameliyata gireceğim birazdan. Sizlerden, benim için dualarınızı esirgememenizi umut ediyorum. Her zaman güzel dileklerinizle yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olun."