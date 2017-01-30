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Hugo Chavez'in dizisi çekildi

Kolombiya'da, 2013'te hayatını kaybeden eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in dizisi çekildi.

Hugo Chavez'in dizisi çekildi

Kolombiya'da, 2013'te hayatını kaybeden eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in dizisi çekildi.

30 Ocak 2017 Pazartesi 14:37
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Hugo Chavez'in dizisi çekildi

Kolombiya'da, 2013'te hayatını kaybeden eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in dizisi çekildi.

Sony Pictures Television tarafından Bogota stüdyosunda çekilen, "El Comandante" isimli İspanyolca dizi, bu hafta Latin Amerika'da, bahar ayında da ABD'nin Telemundo TV kanalında gösterime girecek.

60 bölümde anlatıldı

Yoksul bir aileden gelen Chavez'in yükselişini konu alan 60 bölümlük dizide, solcu liderin sürdürdüğü otoriter rejimin, ülkedeki mevcut ekonomik sıkıntılara nasıl zemin hazırladığı anlatıldı.

Venezuelalı yönetmen yardımcısı Henry Rivero, diziyi daha eğlenceli hale getirmek ve belgesel olmaktan uzaklaştırmak için geçmişte neler olduğu hakkında tahminde bulunmak gerektiğini söyledi.

Chavez rolünü oynayan Kolombiyalı aktör Andres Parra, Chavez destekçilerinin pek çoğunun, onun mirası konusunda kendilerinden emin olamadıkları için diziyi izlemeden reddettiklerini söyledi.

Maduro'dan "emparyalist 'çöp'" yorumu

Bu arada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu ay yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, söz konusu diziyi emperyalist "çöp" olarak nitelendirdi.

Chavez'in eşi yasal işlem başlatacak

Chavez'in boşandığı eşi Nancy Colmenares, diziyi çeken Sony hakkında yasal işlem başlatacağını bildirdi.

Cabello'dan "Escobar" itirazı

Eski Parlamento Başkanı ve Sosyalist Partinin önemli isimlerinden Diosdado Cabello, daha önce Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ı canlandıran Andres Parra'nın Chavez rolünde oynamasının, liderin imajına zarar vermek için sağcı ve yabancı destekli bir çaba olduğunu ileri sürdü.

Diplomatik gerginlik yaşanmıştı

Hugo Chavez'in 1999'da iktidara gelmesinin ardından, Venezuela ve ABD arasında giderek artan diplomatik gerginlik yaşanmıştı.

İki ülke, 2010'da karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çekerken, Chavez'in vefatının ardından Maduro, birçok ABD'li diplomatı sınır dışı etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Henry RiveroMaduroABD
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