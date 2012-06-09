Hollywood teknolojisiyle hayat buldular

Konya Mevlana müzesindeki cansız derviş mankenleri, insandan alınan vücut kalıplarıyla gerçeğinden ayıt edilemiyor.

Hollywood filmlerinde kullanılan silikon malzemelerle yapılan ve insan kıllarından kaş, saç, sakal ve bıyık yapılarak çarpıcı hale getirilen derviş mankenleri, müzeyi ziyaret edenleri adeta büyülüyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mutluhan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana Müzesi'ndeki derviş mankenlerini yenileme çalışmasına 2003 yılında başladıklarını söyledi.