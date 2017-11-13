Hollanda'da Türk klasik müziği konseri

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, "Unutulan Şarkılar" konseri verildi.

Türk Klasik Müziği Korosu Vakfınca her yıl organize edilen "sonbahar konseri"ne, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, Denk Partisinin lideri Tunahan Kuzu ve 500'den fazla müziksever katıldı.

Rotterdam Konservatuarı Dünya Müziği bölümünde yüksek lisans yapan genç müzisyen Emine Bostancı'nın yönettiği koronun seslendirdiği eserler müzikseverlerin beğenisini topladı.

Türk Klasik Müzik Korosu Vakfı Başkanı Erhan Günbulut, AA muhabirine, Osmanlı'dan günümüze Türk klasik müziği eserlerinin icra edildiğini belirterek, "Türk kültürünü ve sanatını insanlara tanıtmak, yaşatmak ve genç nesillere aktarmak için uğraşıyoruz." dedi.