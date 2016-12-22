Balkan Savaşları

ndaki Edirne savunmasında karargah olarak kullanılan

Hıdırlık Tabyası

nda yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 3 yıl süren çalışmalar kapsamında, harabe halinde olan tabyalar tekrar ayağa kaldırıldı. Tabyada bonetler, beton sıvalar raspa edildi. Odaların üstündeki topraklar kaldırılarak sağlamlaştırıldı, yalıtım yapıldı. Dehliz ve cephanelik olan bölümde sarnıç ve dehlizin devamı ortaya çıkarılarak, topçu yerleri düzenlendi.

Vali Özdemir, yaptığı açıklamada, 55 dönüm arazi üzerine kurulu Hıdırlık Tabyası'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının sona erdiğini söyledi.

Tabyanın müze haline getirilmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Özdemir, oluşturulacak müzede Osmanlı kültür ve medeniyetinin tüm dünyaya gösterileceğini vurguladı.

"Tüm Balkan savaşlarını içine alan geniş bir müze kurulacak"

Hıdırlık Tabyasının özellikle son dönemde Osmanlı için çok önemli bir merkez olduğunu ifade eden Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti:

''Buranın restorasyonu bitti. Daha sonra iç dizaynı da yapıldı. Ben göreve başladıktan sonra oranın içerisinde sergilenecek eserlerle ilgili de çalışmalar yapmaya başladık. Ancak bizim amacımız burayı sadece savaş müzesi olarak değil, Edirne'nin ve Balkanların medeniyet müzesi şeklinde düşünüyoruz. Projemizi yeniden düzenleyip orayı medeniyet müzesi olarak hazırlayıp Edirne ve Balkanlardaki medeniyetin tüm dünyaya tanıtılması için çalışacağız. Müzenin önemli bir merkez olacağını düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız son aşamaya geldi''

Hıdırlık Tabyası'nın müze olarak turizme hizmet edeceğini bildiren Vali Özdemir, tüm Balkan savaşlarının içine alan geniş bir müze kurulacağını sözlerine ekledi.

AA