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Herkes “Tıpış Tıpış“ Gamze diyor

Türk Pop Müziğinin yeni ve renkli ismi GAMZE ilk single çalışması ‘Tıpış Tıpış’ ile DMC Müzik Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini almaya hazırlanıyor. Bizler de bu iddalı şarkı için Gamze Yıldız ile bir araya geldik. Elif Günay'a konuşan Tıpış Tıpış Gamze sizlerle...

14 Aralık 2016 Çarşamba 14:24
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Herkes “Tıpış Tıpış“ Gamze diyor

Hoş geldiniz Gamze Hanım. Çok yakın zamanda "Tıpış Tıpış" albümü ile geliyorsunuz. Bu sizin ilk albümünüz kısmetiyle gelmesini dilerim neler söyleyeceksiniz?

Hoşbulduk Elif Hanım:) Sizin de dediğiniz gibi "Tıpış Tıpış" benim ilk albümüm olacak. Ve ilk röportajımı da size veriyorum. İnanıyorum ki siz de bana şans getireceksiniz. Yeni bir single. Daha önce İstanbul Radyosu'nda görev yapmıştım. Sonra tek başıma kendi yoluma bakmam gerekiyor diye düşünerek bu yola girdim. Tıpış tıpış geliyoruz dedik, hakikaten tıpış tıpış geliyoruz. Söz - müziği Aslı Zen'e ait bir şarkı. Aranjesini Burak Yeter yapıyor. 8 aydır üzerinde durduğumuz bir parça. Üzerinden büyük badireler atlattık, geç oldu güç olmasın diyorum.

"Tıpış Tıpış"ın bir hikayesi var mı?

Biz Burak Yeter ile farklı bir proje için bir araya gelmiştik. Bana elindeki parçaları dinletti. Tıpış Tıpış'ı dinleyince bu şarkıyı birine verip vermediğini sordum. "Bu şarkı benim olmalı benim için saklar mısın" dedim. O da sağ olsun sakladı ve ben de Burak Yeter'den şarkıyı almış oldum. 


Burak Yeter'in imza attığı tüm şarkılar büyük dinlemeler yakalıyor. İlk kez çıkış yapacak olan sanatçılar için yaptığı şarkılarda da aynı şey söz konusu, siz de onun uğuruna inanıyor musunuz?

Evet Burak beni de uçuracak, buna ben de inanıyorum. Kendisi çok iyi bir aranjör, büyük bir müzik adamı ki  artık dünyaca tanınıyor. Bana da çok büyük katkıları oldu. Onun da bana uğur getireceğine inanıyorum. Yan yana gelip Tıpış Tıpış'ı çıkarmamız bile benim için büyük bir şans. Şarkı gerçekten güzel ve herkesin sahnelerinde okumak istediği şarkı olacak.

Nasıl bir şarkı geliyor? 

Cıvıl cıvıl, kıpır kıpır bir şarkı diyebilirim Elif Hanım. Çok hareketli ve eğlenceli olacak. Tahminimce aralığın sonunda dinleyicilerle buluşacağız. 


Şarkının kısa bir bölümünü siz okuyucularımıza iletmek için bizi kırmayan Gamze Yıldız, "Gözlerini kaçırma yüzüme bir bak başka şansın yok! Karaları bağlamam yas da tutamam bunu aklına sok! Ben senin hakkından gelirdim ama inan hiç vaktim yok! Tıpış Tıpış…" diye şarkıyı söyledi.


Peki klip, klip ne zaman yayınlanacak?

14 Aralık Çarşamba günü röportajımın yayına çıkacağı gün sanırım klibimizde çekiliyor olacak. Aslında biz Kıbrıs'ta şarkının klibini çektik. Klibin yönetmenliğini üstlenen Müjdat Kavas tekrar kilibi çekmemizi önerdi. Şimdi tekrardan daha çok içimize sinecek bir klip çıkaracağız. Klip Karadağ Montenegro'da çekilecek. Çok güzel olacağına eminim.

Bu albümden ne tür beklentiniz var?

Tabii ki rakiplerimi düşünüyorum. Çok güzel şarkılar çıkaran isimler var şu anda da. Ama rekabet dediğimiz olgu her yerde var. Kendime güvenim sonsuz ve benimle bu yolda olan isimlere de güveniyorum. Ben bu yola çıktım. Ne kadar zorlu bir süreç olursa olsun hem sesime hem de güzelliğime güveniyorum. Zaten şarkıyı dinleyince herkes beğenecektir. 

Her hangi bir ünlüyle geçen aklınıza ilk gelen anınız nedir desem bana ne anlatırsınız?

Mustafa Keser ve Soner Arıca ile olan iki hikaye geldi aklıma ikisinide anlatabilirim. Sevgili büyüğüm Mustafa Keser ile Beylerbeyi Müzikal'inde konserimiz vardı ben de sahne almıştım. Müzik programını bitirdikten sonra sahne yapacaktık. Sahne bitti Mustafa Keser de kulisine gitti. Ben kendisine birşey söylemek için odasına gittiğimde  ayağında terliklerleydi. "Ayakkabı ayağımı acıttı biraz ben de terliklerimi giydim" demişti. Sonra bir fotoğraf çekilmiştik "ayağımdaki terlikleri göstermeden paylaşın" demişti. O kadar bizden biriydi o kadar samimiydi ki kendsine sizin vasıtanız ile de selamlarımı gönderiyorum inşallah bana kızmaz. O anı hep aklımda kaldı :)

Soner Arıca ile ise bir düğün programı vardı. Soner Arıca benden sonra çıkacaktı. Ben programa başladım 2-3 şarkı okudum önden 4. Slowa girerken damadın babası pat diye yere düştü ve  kalp krizi geçiriyordu. Ben şoka girdim ve ambulans çağırın diye mikrofondan bağırmaya başladım. Sonra ağlayarak kulise Soner Arıca'nın yanına geçtim kendisi ağladığımı görünce şaşırdı ve hemen durumu anlattım. Hemen damadın babasının yanına gittik şansa düğünde doktor varmış hemen müdahale etti. Sonra da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Düğün ve program iptal oldu. Biz de akşam ortam sakinleşene kadar kuliste beraber adamın iyi haberlerini bekledik neyse ki durumu iyiymiş biz de bir oh çektik…. İşte böyle ilk aklıma gelen iki anım :) 

Sahne çalışmaları var mı?

Soner Arıca ve Yeliz'in çalıştığı bir mekanda sahne alıyordum. Uzun süre çalıştım orda ve albüme ağırlık vermek için bu yaz o mekanı bırakmak durumunda kaldım. Şarkı çıktıktan sonra inşallah yine konserlere gideceğiz.

"Çeyrek Asır'da yer almak isterim"

Harun Kolçak'ın Çeyrek Asır albümünü o kadar çok beğendim ki ben de o albümde olmak istedim diyen Gamze Yıldız, "Birlikte büyüdüğümüz Harun Kolçak şarkılarının hepsini seviyorum. Mesela 'Korkuyorum' şarkısını ben okumak isterdim ki bu şarkıyı sahnelerimde mutlaka söylerim. Buradan kendisine de seslenmek istiyorum Çeyrek Asır albümünün 2. sini çıkartırsa bende bir şarkı okumak isterim" dedi. 

Neden daha çok şarkıların içinde olduğu bir albüm değil de single?

Büyük isimler albümle kendilerini gösteriyorlar fakat bizler no name (isimsiz) ve ilk çıkışımız olduğu için tek parçayla kendimi denemek istedim. Mesela Derya Uluğ da Okyanus ile çıkış yaptı ve şarkısı patladı gitti.  Okyanus da Burak Yeter'in aranjesini üstlendiği bir parçaydı. Tıpış Tıpış ile kendimi gösterip ikinci bir single çıkardıktan sonra bir albüm çıkarabilirim. Şu anda sadece Tıpış Tıpış'ın çıkışına yöneldim.


Pop şarkısı çıkışı yapacak olmama rağmen yakınlarım sesimi sanat müziğine çok yakıştırırlar ve  eserleri çok nameli okuduğumu söylerler. Hayalim güzel bir Sanat Müziği albümü yapmak. 

Müzik yaşamına nasıl başladınız?

Amasya'da doğdum, Ankara'da büyüdüm. Müziğe çocukluğumda başladım. İlkokul dönemlerimde "Yemen" türküsünü söyleyip dururdum. Sonrasında arkadaşımın gittiği Ankara Büyük Şehir Belediyesi Çocuk Korosu sınavlarına girdim sınavı kazanıp Çocuk Korosunda solistlik yaptım. Ardından Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'nu kazanıp oraya geçtim. Ardından üniversiteyi Ankara'da okudum. Sonrasında ailevi sebeplerimden dolayı İstanbul'a geldim. Şans eseri stajım TRT İstanbul Radyosu Bölge Genel Müdürlüğüne çıktı. Daha sonra TRT İstanbul Radyosu TSM Gençlik Korosu'na girdim. 4-5 yıl sonra solist olarak TRT sanatçıları ile birlikte görev yapmaya başladım. Hocamız Serap Mutlu Akbulut'tu kendisinden çok şey öğrendim. Buradan sizin aracalığınız ile başta Serap Hocam olmak üzere bende emeği geçen tüm hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. 


Koroda olmak size ne kattı?

Korist olmak Solist olmaktan daha zor. Bir ekip olmak, o ekiple birlikte hareket etmek gerçekten zor. Ekip arkadaşlarımı çok seviyordum. Hala da görüştüklerim vardır. Fakat bu albüme adım attığımdan beri koro çalışmalarıma son verdim. 

Kimlere vokallik yaptınız?

Mustafa Keser, Ayşen Birgör, Gökhan Sezen,Devran Çağlar, İhsan Güvenç gibi daha çok Türk Sanat Müziği ustalarına vokallik yaptım. Sanat müziği çok zordur ama ben çok seviyorum. 

Oyunculuk teklifi alsanız bu teklife tepkiniz nasıl olur?

Kardeşimin eğitim süreci boyunca oyunculuk ile iç içe bulundum. Genelde ekranlara çok yakıştığımı söylüyorlar. Eğer güzel bir proje ise albümden sona isterim tabii. 

Gamze nasıl bir çocuktu?

Zor bir çocukluk geçirdim. Ailevi problemlerim vardı. Fakat eğlenceli bir kız çocuğuydum. Sürekli müzikle iç içeydim. 

Çocukken yaşadığı bir anısını paylaşan Gamze Yıldız, "3 yaşındayken Ankara Kalesi'nden düşmüşüm. Biz Ankara'da kalenin içinde oturuyorduk. Bir gün kış ve yerler buz babannemle birlikte dışarıya çamaşır asmaya gitmişiz. Ben de oyun oynarken kalenin oradan düşmüşüm :) Babam hemen hastaneye yetiştirmiş. Hatta doktor babamlara şokun etkisinden dolayı bir daha konuşamayabilir demiş. Çok şükür ki birşey olmadı aksine şakımaya başladım :) " dedi. 

Ailenizde müziğe yönelen yakınlarınız var mı?

Bir erkek kardeşim var o tiyatro ile ilgileniyor ve müziği de hobi olarak yapıyor. Onun dışında yakın çevremde müzikle uğraşan yok. 

Müzik yaşamına ilk atıldığınız dönemde ailenizin tepkisi ne oldu?

Annemin desteği çok büyük. Babamla annem ayrıydı en büyük desteği annem verdi diyebilirim. Çocukluğumdan beri beni korolara da götürürdü.  Annemin bu desteği olmasaydı bu yerlere gelemezdim. 

Bir gününüz nasıl geçiyor?

Ya mutlu ya stresli geçiyor. Yakın çevrem ve çalışma arkadaşlarımla irtibatlı oluyorum. Bu aralar albüm için çalışmalarımız var günlerim onun koşuşturması ile geçiyor. Boş zamanlarımda ise spor yaparım, vizyon filmlerini takip ederim ve ailemle zaman geçirmeye çalışırım.

Yakın tarihte bizleri neler bekliyor?

Albüm var. Albümle birlikte sahne ve konserlerin planına bakacağım. Bir dizi projesi var onun görüşmelerindeyim tam net olmadğı için sürpriz kalsın. Hemen ardından ikinci parçayı seçmeyi düşünüyorum. Slow bir şarkı ile yola çıkmak istiyorum. 

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

En yakın zamanda karşılarına güzel bir şarkıyla çıkacağım. Daha albüm çıkmadan sosyal medya hesaplarımdan takip ve beğenilerin artığını görüyorum bu çok mutlu edici. Beni takip etsinler. Bana destek vermelerini istiyorum onlardan. İnşallah Allah'ın izniyle güzel bir çıkış yapacağıma eminim. Hepinizi çok seviyorum. 

Doğum tarihi:  03. 07. 1987
Burcu: Yengeç
En sevdiği huyu: Merhametli olmak
En sevmediği huyu: Panik atak biriyim 
Uğurlu sayı: 3
Uğurlu gün: Pazartesi
En sevdiği renk: Kırmızı
En sevdiği çizgi film: Şeker Kız Kendy
En sevdiği söz: Herkes gibi olan sıradan olur. Kendi gibi olan başarılı olur. Ben sıradan biri değilim :)

Röportaj: Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi
Anahtar Kelimeler: Soner ArıcaMustafe KeserYeni AlbümElif GünayGamze Yıldız‘Tıpış Tıpış’çocuklukBurak YeterÖnce Vatan Gazetesi

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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
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