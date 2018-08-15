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'Her türlü saldırıya karşı müziğe, sanata sarılmamız lazım'

Opera sanatçısı, tenor Hakan Aysev, "Müziğe, sanata sarılmak lazım ki insanlarımız bu pes etmiş psikolojiden, daha negatif olmaktan kurtulsunlar." dedi.

'Her türlü saldırıya karşı müziğe, sanata sarılmamız lazım'

Opera sanatçısı, tenor Hakan Aysev, "Müziğe, sanata sarılmak lazım ki insanlarımız bu pes etmiş psikolojiden, daha negatif olmaktan kurtulsunlar." dedi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:11
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'Her türlü saldırıya karşı müziğe, sanata sarılmamız lazım'

Sanat dünyasından önemli isimler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklama ve yaptırımlarına tepki gösteriyor.

Opera sanatçısı, tenor Hakan Aysev,yaptığı açıklamada, son günlerde Türk lirası karşısında ABD doları, avro ve sterlinin değer kazanmasının bir oyun olduğunu belirtti.

Dünyanın 21. yüzyıla iyi girmediğini dile getiren Aysev, "Ülkemizde de örneklerini görüyoruz. Terör saldırıları, ekonomide yaşanan saldırılar ve son döviz kurlarındaki belirgin bir şekilde oynamalar, herhalde 21. yüzyıl romantizmini ve iyi niyetliliğini bitirmek üzere yapılan oyunlar. Dünya başka bir yere doğru sürüklenmeye çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

"Problem sadece kendi ülkemizde değil, dünya kaynıyor şu an"

Aysev, yaşanan olumsuzluklara karşı güzel duygularla hareket etmenin önemine işaret ederek, şunları aktardı:

"Daha insani, duyguları besleyen, temiz, dokunulmamış duygularla biz bu dünyayı sahiplenmeye çalışacağız bu kötü oyunlara karşı. Ben sadece kendi ülkem adına şu an bir problem yaşandığını düşünmüyorum. Dünya kaynıyor şu an. Dünyanın her tarafında ciddi problemler var. Bu, çeşit çeşit nedenlere bağlanabilir. Ama bundan, güzel duyguları besleyen, başta sanatla sıyrılmaya çalışacağız. Bu ülke için, kendi ülkem Türkiye için, sanat çok önemli. Halk ozanları, en kötü günlerde türküler yapmış, ağıtlar yakmış. Ölüsünde bile şarkı söylemiş bu toplum. Özellikle çok sesli müzik ülkemizi daha ileri götürebilir."

Her önemli sorunda öncelikle sanatın olumsuz etkilendiğine vurgu yapan sanatçı, "15 Temmuz darbe girişimi, terör saldırıları ve şu anki ekonomik saldırı gibi böyle büyük problemler karşısında genelde maalesef hep müzik ve sanat susturuluyor. Aksine bence müziğe, sanata sarılmak lazım ki insanlarımız bu pes etmiş psikolojiden, daha negatif olmaktan kurtulsunlar. Çünkü sanat, özellikle de müzik ruhun gıdası. Bunu herkes biliyor." dedi.

"Bugünleri atlatacağız ama özümüze, insanlığa dönerek"

Hakan Aysev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ticareti yerli para birimleriyle yapma çağrısını desteklediğini belirterek, "Bu hiç fena olmaz. Keşke para biriminin dışında hepimiz aynı dili konuşabilsek. Yani niye ben Japon'u anlamayayım. Afrika'dan gelen bir insan Fransız'ı anlamasın. Neden herkes İngilizce konuşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı kültür sanatın devamlılığının önemine vurgu yaparak, "Bugünleri bir şekilde atlatacağız ama özümüze, insanlığımıza dönerek. İnsanlığın en ucunda da müzik, sanat var." şeklinde sözlerini sürdürdü.

AA

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Hakan Aysev
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