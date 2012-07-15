Her taşın altından tarih çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, çağlardır bereketli topraklarında sayısız uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu 'nun değişik bölgelerinde yürüttüğü kazı ve araştırma çalışmalarıyla, kültürel mirasın korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle 2011 yılında 479 olan arkeolojik çalışma sayısının, bu yıl sonunda 594'e ulaşması bekleniyor.

Kazı ve araştırmalara ayrılan ödenek de, geçmiş yıllara oranla önemli miktarda arttırılarak 48,1 milyon liraya ulaştı.