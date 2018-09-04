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Hem iş hem tatil

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

Hem iş hem tatil

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

04 Eylül 2018 Salı 15:37
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Hem iş hem tatil

Berdan Mardini, önceki gece Bodrum Vogue otelde sahne aldı.

Ailesiyle yaz boyunca işlerinin yoğunluğu nedeniyle tatil yapamayan Berdan Mardini, yeni sezon öncesi hem konseri hem tatili için Bodrum'a gitti. Bodrum Vogue otelde tatilcilere verdiği konserin ardından eşi Fatoş hanım ve çocukları Miran ve Ezmira ile birlikte bir hafta boyunca Bodrum'da tatil yapacak. Berdan Mardini, "Yoğun konserlerim nedeniyle yaz boyunca tatil yapamadık. Vogue oteldeki konserimin ardından bir hafta boyunca ailemle birlikte tatil yapacağım. Hem iş yorgunluğunu atacağım hem de yeni sezon için enerjimi depolayacağım' dedi. Mardini, yeni sezonda konserlerinin, yeni albümün yanı sıra hem iş hayatında değişik sürprizleri olacağını hemde bir sinema filmi için kolları sıvadığını belirtti. 

DİLEK KÖROĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Berdan MardiniBodrumKonser
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