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'Hayatımın her gününde film setlerinde olmak istiyorum'

ABD'li aktör Eric Roberts, "Hayatımın her gününde film setlerinde olmak istiyorum. O kadar ilginç bir şey ki setlerde olduğunuz zaman her gün başka bir rolü oynuyorsunuz." dedi.

'Hayatımın her gününde film setlerinde olmak istiyorum'

ABD'li aktör Eric Roberts, "Hayatımın her gününde film setlerinde olmak istiyorum. O kadar ilginç bir şey ki setlerde olduğunuz zaman her gün başka bir rolü oynuyorsunuz." dedi.

05 Ekim 2018 Cuma 14:46
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'Hayatımın her gününde film setlerinde olmak istiyorum'

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali"nin ödül törenine katılmak için kente gelen ABD'li oyuncu Eric Roberts, konakladığı otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Antalya'yı ilk kez gördüğünü belirten Eric Roberts, genç sinemacıları desteklemek için geldiğini söyledi.

Kendilerinden sonraki jenerasyonun sinemada başarılı olması için gerekli desteği vermeleri gerektiğini vurgulayan Roberts, aslında herkesin iyi filmlere ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Bir gazetecinin, "Kariyerinizin başında daha çok iyi adamlara hayat verdiniz, daha sonra kötü adam oynadınız. Hangisi daha çekici geldi?" sorusuna Roberts, kötü adamı oynamanın çok güzel bir şey olduğu yanıtını verdi.

"Çünkü genelde en iyi şeyleri onlar alır. En iyi arabaları onlar kullanır, en güzel kadınları onlar alır." diyen Eric Roberts, onlarca filmde oynadığını, onlarca kez öldüğünü, bunun da kendisine çok eğlenceli geldiğini ifade etti.

Çok fazla filmde yer aldığını, bundan da büyük mutluluk duyduğunu anlatan Roberts, şöyle konuştu:

"21-22 yıl önce eşim, 'Eğer dünyada kendin için herhangi bir şey yapacaksan bu ne olurdu?' diye sordu. Ben de dedim ki hayatımın her gününde film setlerinde olmak istiyorum. Eşim 'Neden?' diye sordu. Çünkü orada ben rol yapıyorum, farklı roller geliyor, bazen çok eğitici roller geliyor. O kadar ilginç bir şey ki setlerde olduğunuz zaman her gün başka bir rolü oynuyorsunuz. Oynadığınız karakterin içinde her gün farklı bir hikaye yaşıyorsunuz ve bunun için bana bir de para ödüyorlar. Dünyanın dört bir yanına gidiyorum, yiyorum, içiyorum. Sizin gibi insanlarla karşılaşıyorum. Ben dünyanın en şanslı adamıyım."

ABD'li oyuncu Eric Roberts (sağda) ve ABD'li oyuncu Kristanna Loken (solda)
ABD'li oyuncu Eric Roberts (sağda) ve ABD'li oyuncu Kristanna Loken (solda)

"Harvey Weinstein bir canavar"

Hollywood'daki taciz iddialarının hatırlatılması ve oyuncu kızı için endişelenip endişelenmediğinin sorulması üzerine Eric Roberts, kızıyla ilgili bir endişe duymadığını, çünkü kızının karşısındakini rahatlıkla dövebileceğini söyledi.

Taciz iddialarıyla ilgili adı anılan ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein ile ilgili "Harvey Weinstein bir canavar, herkes de bunu biliyor." diyen Roberts, Weinstein'in film stüdyosu olduğunu, iyi geçinilmesi gereken bir adam olarak görüldüğünü kaydetti.

Bir daha hiç çalışmayacağını ancak çok zengin olduğunu belirten Eric Roberts, "Maalesef kadınların bu şekilde istismar edilmesi aslında her yerde var, bu sektörde de var. Ama ben iyi bir adamım." diye konuştu.

Eric Roberts, "Kız kardeşiniz Julia Roberts'in gölgesinde kaldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna, kız kardeşiyle ilişkilerinin her zaman güzel olduğunu, aynı işi yaptıklarını fakat bir yarışın söz konusu olmadığını, kız kardeşini çok sevdiğini bildirdi.

Roberts, "Aramızda 'kim daha iyi' diye bir konuşma olmaz. Kesinlikle rollerimiz farklı, lütfen böyle sorular sormayın. Çünkü bunlar nazik sorular değil. Benim kardeşim çok nazik biridir." şeklinde konuştu.

Antalya'yı henüz gezmediğini, sadece konakladığı otelde odasını gördüğünü dile getiren Eric Roberts, "Çok güzel olduğunu duydum, bizi gezdirecekler. Burayı çok seveceğimi düşünüyorum." ifadesini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir Belediyesi
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